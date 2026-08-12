Robaron un Fiat 147 en Paraná y la Policía lo encontró tras analizar cámaras de seguridad

Robaron un Fiat 147 en Paraná y lo hallaron por las cámaras.

El robo de un Fiat 147 en Paraná movilizó a personal policial durante la mañana, luego de que el propietario denunciara la sustracción del vehículo que había dejado estacionado durante la madrugada en la intersección de calles 9 de Julio y Racedo.

De acuerdo con la información policial, el dueño regresó durante la mañana al lugar donde había estacionado el automóvil y constató que ya no se encontraba allí. Ante la situación, dio aviso a las autoridades y se iniciaron las correspondientes tareas investigativas para establecer qué había ocurrido y localizar el rodado.

Como parte de las diligencias, los efectivos analizaron diferentes registros fílmicos de la zona. Las imágenes permitieron observar a un hombre que abordó el Fiat 147 y posteriormente se dio a la fuga con el vehículo.

Las cámaras permitieron localizar el auto robado

A partir de la información obtenida y mediante el trabajo conjunto con el sistema de videovigilancia, la Policía continuó con el seguimiento del automóvil. Finalmente, el Fiat 147 fue localizado en inmediaciones de las calles Perette y José María Paz, en la ciudad de Paraná.

Tras encontrar el vehículo, los uniformados dieron intervención al fiscal en turno, quien impartió las directivas para continuar con las actuaciones y preservar posibles elementos que permitan avanzar en la identificación del responsable de la sustracción.

En ese sentido, la Fiscalía dispuso que el automóvil sea examinado por un perito verificador. Además, se ordenó la intervención de personal especializado de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Buscan identificar al autor del robo

Entre las medidas previstas se encuentran las tareas de fotografía y levantamiento de rastros sobre el Fiat 147 recuperado. Los resultados serán incorporados a la investigación junto con los registros obtenidos de las cámaras de seguridad.

La investigación continúa con el objetivo de individualizar al hombre registrado por las cámaras cuando abordaba el vehículo y determinar las circunstancias en las que se produjo el robo.