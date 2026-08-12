Crimen de Sebastián Barreto: Fiscalía pedirá que los cinco detenidos sigan con prisión preventiva

El crimen de Sebastián Barreto, el joven de 31 años asesinado durante la noche del miércoles 15 de julio en Diamante, continúa bajo investigación y mantiene a cinco personas detenidas. A casi un mes del homicidio, los fiscales Gilberto Robledo y Romina Blasich aseguraron que la causa se encuentra “bastante avanzada” y anticiparon que solicitarán que los imputados continúen bajo prisión preventiva.

La definición cobra especial relevancia ante la preocupación expresada por los familiares de Barreto, quienes se reunieron con los representantes del Ministerio Público Fiscal para conocer el estado de la causa. La familia manifestó su temor ante una eventual liberación de los acusados o la posibilidad de que alguno acceda al arresto domiciliario.

Frente a ese planteo, Robledo adelantó cuál será la posición que llevará la acusación pública ante el juez de Garantías. “La postura de la Fiscalía es renovar la prisión preventiva y continuar la investigación con ellos bajo la misma modalidad”, sostuvo el fiscal en diálogo con Elonce.

Fiscalía pedirá mantener detenidos a los cinco imputados

Los cinco sospechosos permanecían alojados en la Jefatura Departamental Diamante. La prisión preventiva fue acordada inicialmente por un plazo de 60 días, aunque con instancias de revisión durante ese período. La eventual continuidad, modificación o morigeración de la medida deberá ser resuelta por el juez de Garantías.

Robledo remarcó que la Fiscalía considera que la gravedad del caso justifica mantener la medida cautelar más restrictiva. “Nosotros consideramos que es un caso grave. La medida de coerción más gravosa es la prisión preventiva. Entendemos que corresponde lo que se ha hecho y vamos a pedir la continuidad de lo mismo”, afirmó a Elonce.

El fiscal explicó que la decisión judicial no dependerá solamente de la gravedad del hecho investigado, sino de los riesgos procesales previstos por la legislación. En ese sentido, mencionó el posible entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga. “A medida que la investigación avanza, cuando la prueba se va colectando y asegurando, sobre todo el peligro de entorpecimiento va disminuyendo. El que puede estar siempre latente es el de fuga”, señaló.

Fiscal Gilberto Robledo.

El riesgo de fuga y la preocupación de la familia

Sobre ese último punto, Robledo adelantó uno de los argumentos que Fiscalía expondrá en una eventual audiencia. “Nosotros también entendemos que los imputados tienen medios como para fugarse y serán todas cuestiones que vamos a plantear”, indicó.

La preocupación por la situación procesal de los acusados fue precisamente el motivo central de la reunión que mantuvieron los familiares de Sebastián Barreto con los fiscales. Según explicó Robledo, la familia manifestó expresamente que pretende que los cinco continúen detenidos y que tampoco sean beneficiados con prisión domiciliaria.

“La preocupación de ellos, como pasa en muchos casos, es el tema de la prisión preventiva y la posibilidad de que los imputados, que son cinco personas que se encuentran detenidas, recuperen la libertad. Es deseo de ellos que esto no sea así”, relató. Los familiares cuentan además con representación de un abogado querellante, quien participa de las audiencias de la causa.

Veinticinco testigos declararon y otros 25 deberán hacerlo

Mientras se aproxima una nueva discusión sobre las medidas cautelares, la investigación avanza sobre distintos frentes. Romina Blasich detalló que una parte sustancial del trabajo estuvo concentrada en las declaraciones testimoniales y en la reconstrucción de los movimientos ocurridos antes del homicidio.

“Se ha recolectado mayor cantidad de evidencia. Acá es principal la declaración de los testigos. Han concurrido un total de 25 testigos y resta que vengan otros 25 más”, precisó la fiscal auxiliar.

Las testimoniales, explicó, no solamente permitieron reconstruir diferentes secuencias de aquella noche, sino que abrieron nuevas líneas investigativas. “De cada declaración van surgiendo nuevos aportes de gente que pudo dar cuenta de lo que habría pasado aquella noche”, señaló Blasich a Elonce.

Una pelea previa y el recorrido antes del homicidio

La investigación no quedó limitada al lugar donde Sebastián Barreto sufrió el ataque mortal. Los fiscales buscaron reconstruir qué había sucedido aproximadamente una hora y media antes, cuando los grupos vinculados al episodio se habrían encontrado en un drugstore.

De acuerdo con Blasich, en ese comercio “estos grupos se habrían encontrado” y allí se habría producido una gresca. A partir de ese episodio, los investigadores comenzaron a reconstruir movimientos mediante testimonios y registros de cámaras de videovigilancia.

Fiscal auxiliar de Diamante, Romina Blasich.

Ese trabajo permitió establecer una secuencia que para Fiscalía resulta central. “Estamos trabajando con la División Investigaciones en relevamientos de cámaras de videovigilancia, donde estos grupos hacen todo un recorrido. Ya un grupo estaba buscando al que termina perdiendo la vida, Sebastián Barreto”, reveló la fiscal auxiliar.

La presunta emboscada y la separación del grupo

Barreto no se encontraba solo durante los momentos previos al ataque. Según la reconstrucción preliminar presentada por Fiscalía, estaba acompañado por otros jóvenes cuando se produjo un nuevo encuentro entre los grupos.

Blasich describió ese episodio como una presunta emboscada. “Cuando se produce el encuentro donde hacen una emboscada, Sebastián toma una dirección y el resto de los chicos, sus compañeros, otras”, explicó. Fue entonces cuando ocurrió el ataque que terminó con la vida del joven de 31 años.

Parte de esa secuencia quedó registrada por cámaras particulares. Los investigadores recibieron además imágenes y fotografías aportadas por vecinos, material que fue incorporado al legajo para contrastarlo con las declaraciones testimoniales y el resto de las evidencias.

Qué reveló la autopsia de Sebastián Barreto

Uno de los elementos más relevantes incorporados al expediente fue el informe de la autopsia. La fiscal auxiliar señaló que el examen forense permitió determinar que Barreto había sufrido una serie de golpes antes de recibir la lesión que finalmente le provocó la muerte.

“Lamentablemente sufrió muchos golpes en vida, es lo que concluyó la médica forense”, expresó Blasich. A esas lesiones se sumó una profunda herida provocada por un elemento cortopunzante.

Según detalló la representante del Ministerio Público Fiscal, la lesión ingresó en la cavidad torácica, produjo daños en el lóbulo superior del pulmón derecho y afectó estructuras vasculares de importancia vital. El informe también aportó características sobre el posible tipo de arma blanca utilizada durante el homicidio.

Armas blancas, ropa con sangre y celulares bajo peritaje

Los allanamientos realizados durante las primeras etapas de la investigación permitieron secuestrar una importante cantidad de elementos que ahora son sometidos a análisis. Entre ellos aparecieron cuchillos, prendas con presuntos restos de sangre, armas de fuego y teléfonos celulares.

“Se secuestró numerosa cantidad de armas blancas, ropa con restos de sangre, armas de fuego. Todo eso forma una concatenación de lo que pudo haber acontecido esa noche”, sostuvo Blasich a Elonce. Los cuchillos deberán ser peritados para establecer si alguno presenta características compatibles con el elemento utilizado contra Barreto.

Los celulares también fueron secuestrados y se aguardaban sus correspondientes peritajes. Para Fiscalía, la información que pueda extraerse de esos dispositivos podría aportar nuevas evidencias sobre las comunicaciones, desplazamientos y contactos ocurridos antes y después del homicidio.

Cómo llegaron los investigadores a los cinco detenidos

El crimen ocurrió aproximadamente a las 22:05 del 15 de julio. Según recordó Robledo, inicialmente se recibió el aviso de una persona que se encontraba tendida en la vía pública. Una ambulancia acudió al lugar y posteriormente se confirmó que presentaba una lesión producida con un arma blanca.

Desde ese momento comenzó un relevamiento de cámaras ubicadas en la zona y de los lugares por los que habían transitado las personas involucradas. Las primeras declaraciones testimoniales fueron complementando esas imágenes y permitieron orientar rápidamente las sospechas.

“Recabando las primeras diligencias, con el relevamiento de cámaras y algunas testimoniales, se derivó en que al otro día se hicieran varios procedimientos y se detuviera a las cinco personas que hoy tenemos alojadas en Jefatura Departamental”, explicó Robledo.

La causa continúa abierta a nuevas responsabilidades

Pese a las detenciones, Fiscalía aclaró que la investigación no está cerrada sobre esas cinco personas. El objetivo es establecer con precisión qué hizo cada una y determinar si existieron otras participaciones antes, durante o después del ataque.

“Se está procurando colectar toda la prueba o evidencia para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y el grado de responsabilidad que tengan los imputados que hoy están detenidos”, indicó Robledo.

El fiscal añadió que también se investiga “la posibilidad de que pueda surgir alguna otra persona que tenga algún grado de participación o haya colaborado de alguna forma”. De esta manera, testimonios, cámaras, pericias sobre elementos secuestrados y análisis de teléfonos conforman las principales líneas sobre las que continúa trabajando el equipo investigador.

Una audiencia clave para la prisión preventiva

Los acusados permanecen actualmente en dependencias de la Jefatura Departamental. Robledo explicó que mantenerlos allí durante las primeras etapas facilitó los traslados para diligencias judiciales y permitió que las defensas pudieran mantener contacto con ellos.

La revisión de la prisión preventiva fue fijada para el 14 de septiembre. Sin embargo, el fiscal aclaró que esa fecha no impide que las defensas soliciten previamente una nueva audiencia para discutir las condiciones de detención.

La decisión final corresponderá al juez de Garantías. Fiscalía y querella plantearán sus argumentos para sostener las medidas cautelares, mientras las defensas podrán solicitar una modificación. Entretanto, la investigación seguirá concentrada en reconstruir aquella noche, definir las responsabilidades individuales y determinar cómo se desarrolló la secuencia que terminó con el asesinato de Sebastián Barreto.