Frenaron un camión en la Ruta 12 y hallaron 560 cajas con vapeadores que contenían droga

Un control realizado sobre la Ruta 12 permitió descubrir 560 cajas con cigarrillos electrónicos que contenían resina de marihuana. La carga era transportada en un camión de paquetería procedente de Puerto Iguazú, Misiones, y fue interceptada en la localidad bonaerense de Zárate.

El procedimiento se desarrolló a la altura del kilómetro 85,5, donde personal de la Sección Seguridad Paraná de las Palmas detuvo la marcha del vehículo para efectuar una inspección preventiva. Durante la requisa utilizaron un escáner portátil y recibieron la asistencia del perro antinarcóticos “Dron”.

El animal reaccionó ante distintas cajas transportadas en el camión, por lo que se dio intervención a la Justicia. Con la autorización correspondiente, los agentes abrieron las piezas señaladas y encontraron dispositivos de vapeo de origen extranjero, distribuidos en envases de diferentes colores, formatos y sabores.

Qué contenían los cigarrillos electrónicos

Al examinar los dispositivos encontrados durante el operativo sobre la Ruta 12, se constató que tenían en su interior una sustancia pegajosa. Los análisis practicados posteriormente determinaron que se trataba de resina de marihuana con tetrahidrocannabinol, conocido como THC.

Este compuesto es el principal componente psicoactivo del cannabis y se vaporiza cuando se acciona el cigarrillo electrónico. Debido a sus características, puede provocar alteraciones en la percepción, el comportamiento y el estado de ánimo de quien lo consume.

Además, entre la mercadería inspeccionada fueron individualizadas 42 cajas que contenían dispositivos con una combinación de hongos alucinógenos. Los envoltorios llevaban la descripción “La resina viva. Mezcla mágica de hongos”.

La carga quedó a disposición de la Justicia

Tras confirmar el contenido de los vapeadores, las autoridades comunicaron los resultados del procedimiento al Juzgado Federal de Campana. El magistrado interviniente ordenó incautar la totalidad de los productos encontrados dentro del transporte.

No se informó acerca de personas detenidas ni imputadas como consecuencia del operativo. La investigación deberá determinar el origen preciso de los dispositivos y quiénes eran sus destinatarios finales.

El hallazgo sobre la Ruta 12 puso bajo investigación una carga compuesta por cientos de cajas con vapeadores que escondían sustancias psicoactivas en distintas presentaciones. Todo el material secuestrado quedó a disposición de la Justicia Federal.