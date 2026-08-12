Jubilaciones: qué es el nuevo índice para calcular el haber inicial desde septiembre de 2026

El nuevo índice para calcular jubilaciones que oficializó el Gobierno se utilizará para actualizar las remuneraciones históricas de los trabajadores en relación de dependencia al momento de determinar su haber inicial. La modificación alcanzará a quienes estén próximos a jubilarse, pero no cambiará automáticamente los ingresos de quienes ya cobran una prestación.

La medida quedó establecida mediante la Disposición 10/2026 de la Subsecretaría de Seguridad Social y se aplicará a trabajadores que cesen en su actividad desde el 31 de agosto de 2026 o que soliciten el beneficio previsional a partir del 1° de septiembre.

Un punto central para comprender el alcance de la disposición es que el índice no determina cuánto aumentarán las jubilaciones. Tampoco modifica el haber mínimo ni constituye una nueva fórmula de movilidad para actualizar mensualmente las prestaciones ya otorgadas.

Para qué sirve el nuevo índice

El coeficiente tiene una función específica dentro del procedimiento para otorgar una jubilación: actualizar los salarios que una persona cobró durante los años de actividad y que deben ser considerados para determinar su haber inicial.

De esta manera, una remuneración percibida varios años atrás no se incorpora al cálculo previsional por el monto nominal que tenía en aquel momento. Ese salario se actualiza mediante los índices establecidos por la normativa para llevarlo a valores comparables.

El procedimiento comprende las remuneraciones contempladas en los artículos 24 y 97 de la Ley 24.241. Una vez actualizados esos ingresos, los valores resultantes se incorporan, junto con otras variables, al cálculo correspondiente para determinar cuánto cobrará inicialmente la persona que acceda a la jubilación.

Quiénes estarán alcanzados desde septiembre

La disposición estableció dos situaciones concretas. Los nuevos coeficientes serán utilizados para los trabajadores en relación de dependencia que cesen en su actividad a partir del 31 de agosto y para aquellos que, independientemente de la fecha de cese que corresponda, soliciten su beneficio desde el 1° de septiembre de 2026.

Por lo tanto, la modificación estará dirigida principalmente a personas próximas a iniciar su jubilación. No se trata de un índice destinado a actualizar de manera general las jubilaciones que actualmente se encuentran en curso de pago.

El haber que finalmente reciba cada nuevo jubilado dependerá de su situación particular. Entre los factores que intervienen se encuentran la historia laboral, los años de servicios con aportes, las remuneraciones computadas y las restantes variables contempladas por el régimen previsional.

Cómo se conforma el índice

El mecanismo consiste en un índice combinado que permite actualizar las remuneraciones mensuales de los trabajadores en relación de dependencia que serán consideradas para determinar determinadas prestaciones previsionales.

El esquema contempla dos componentes relacionados con la evolución de los ingresos laborales. Uno corresponde al indicador establecido por la legislación previsional, mientras que el otro se encuentra vinculado con la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

El RIPTE refleja la evolución de las remuneraciones imponibles de trabajadores que reúnen determinadas condiciones de estabilidad laboral y, por ese motivo, funciona como una referencia sobre el comportamiento de los salarios formales.

Por qué no implica un aumento general

La combinación de esos componentes permite establecer el coeficiente con el cual se actualizan los salarios históricos de cada trabajador. No existe, por lo tanto, un porcentaje único de aumento que pueda trasladarse a todas las personas que comiencen a jubilarse desde septiembre.

Por ejemplo, dos trabajadores que soliciten la jubilación durante el mismo mes podrían obtener haberes iniciales diferentes porque sus trayectorias laborales, remuneraciones y años de aportes también fueron distintos. El índice constituye solamente una de las herramientas utilizadas dentro de ese cálculo.

La metodología se vinculó con las modificaciones introducidas por la Ley 27.609 y su reglamentación mediante el Decreto 104/2021. A su vez, el procedimiento para elaborar los coeficientes había sido establecido mediante la Resolución 3/2021 de la entonces Secretaría de Seguridad Social.

Cómo se realiza la actualización

El mecanismo contempla una actualización trimestral de las remuneraciones comprendidas en los artículos 24 y 97 de la Ley 24.241. Para efectuar el cálculo, primero se identifican los salarios que corresponde considerar dentro de la fórmula previsional.

Luego se determina a qué período pertenece cada remuneración y se aplica el coeficiente correspondiente para actualizar su valor. Con los montos resultantes se continúa el procedimiento previsto por el sistema para determinar el haber inicial.