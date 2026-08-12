Libreta AUH de ANSES: hasta cuándo presentarla y cómo completar el trámite

La libreta AUH de ANSES ya puede presentarse para acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios, el calendario obligatorio de vacunación y la asistencia escolar de niños y adolescentes. El trámite habilita el cobro del complemento acumulado correspondiente a las retenciones realizadas durante 2025.

Los titulares tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 para completar la gestión. Sin embargo, el organismo recomienda no esperar hasta los últimos días, debido a que la acreditación del dinero puede demorar aproximadamente 60 días desde la aprobación de la documentación.

El importe no es idéntico para todos los beneficiarios. Depende de los meses cobrados, la cantidad de hijos, las retenciones efectuadas y, cuando corresponda, la AUH por discapacidad o el adicional por zona geográfica.

Cómo generar y completar el formulario

Para iniciar la presentación de la libreta AUH de ANSES, el titular debe ingresar a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Luego deberá entrar en la sección “Hijos”, elegir “Libreta AUH” y revisar qué información permanece pendiente.

El formulario válido debe ser generado desde la plataforma para cada niño o adolescente. Una vez descargado, tiene que imprimirse en una sola hoja y llevarse al establecimiento sanitario para certificar los controles médicos y las vacunas, y a la institución educativa para acreditar la escolaridad.

Cuando todas las secciones estén completas, con sus correspondientes firmas y sellos, el documento deberá fotografiarse sobre una superficie plana, con buena iluminación y sin reflejos. Las cuatro esquinas tienen que quedar visibles y la información debe resultar legible.

Cómo cargar la Libreta y qué hacer ante un error

La imagen debe guardarse en formato JPG y pesar menos de 3 MB. Para subirla, es necesario regresar a Mi ANSES, ingresar nuevamente en “Hijos” y “Libreta AUH” y seleccionar la opción correspondiente. La presentación estará finalizada cuando llegue el correo electrónico de confirmación.

Si la plataforma rechaza el archivo, se recomienda tomar nuevamente la fotografía y comprobar que las firmas, los sellos y los datos puedan leerse correctamente. También es importante verificar que se haya utilizado exclusivamente el documento generado por el sistema oficial.

Quienes no puedan presentar digitalmente la libreta AUH de ANSES pueden entregar el formulario completo en una oficina del organismo sin turno previo. También están habilitados los operativos territoriales, siempre que la documentación cuente con todas las certificaciones requeridas.