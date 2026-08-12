Tras meses paralizada, una empresa láctea prepara su regreso y buscará exportar el 70% de su producción

La empresa láctea Sudamericana de Lácteos se prepara para reactivar su planta ubicada en la localidad santafesina de Díaz, después de permanecer más de seis meses sin producir. Su nuevo propietario espera comenzar a procesar leche durante la próxima semana.

El empresario agroindustrial Pablo González adquirió la compañía a Lácteos Servio a mediados de julio, luego de varias negociaciones y conflictos con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra). Desde entonces, avanzó con la puesta a punto de las instalaciones.

“La gente está trabajando muy bien, con mucho entusiasmo y estamos terminando esta semana de poner a punto la planta”, explicó González. También confirmó la compra de insumos necesarios para iniciar la elaboración.

Los trámites pendientes para volver a producir

Antes de reactivar la empresa láctea, la nueva conducción debe terminar de regularizar deudas, levantar el embargo de las cuentas bancarias y completar diferentes procedimientos administrativos. Esos pasos resultan indispensables para adquirir la materia prima.

Entre las gestiones realizadas aparecen la rectificación de recibos salariales, la presentación de formularios ante ARCA para regularizar la deuda previsional y el cambio de titularidad ante la Inspección General de Justicia.

“La idea es arrancar la semana que viene a más tardar”, afirmó González. El objetivo inicial será procesar 100.000 litros de leche diarios para elaborar queso barra: el 70% de la producción se destinaría a la exportación y el 30% restante, al mercado interno.

Acuerdo para conservar los puestos laborales

Sudamericana de Lácteos cuenta con marcas como Sudamlac, Tambería Holandesa, Pensilvania y Tuca. Su única fábrica está en Díaz, una localidad de aproximadamente 2.200 habitantes, donde la actividad tiene una incidencia directa sobre la economía de numerosas familias.

La empresa láctea mantiene una plantilla de 78 trabajadores, en su mayoría residentes de la localidad. El acuerdo alcanzado con Atilra establece que no habrá despidos, aunque durante esta etapa se aplicará una reducción de la jornada laboral al 75%, distribuida en distintos turnos.

La compañía también comenzó a regularizar los salarios atrasados durante seis meses. El 22 de julio abonó en efectivo la primera de las seis cuotas acordadas con el sindicato, mientras continúa avanzando con los preparativos para recuperar gradualmente su capacidad productiva.