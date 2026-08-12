El médico que provocó daño ambiental en zona protegida dijo que tuvo “un imprevisto”

El médico Agustín Añó de 46 años, señalado por ingresar con una camioneta Toyota Hilux a la Pampa del Leoncito, en Calingasta, San Juan, y provocar importantes daños sobre la planicie protegida, se presentó ante la Justicia y dio su versión de lo ocurrido.

Tras declarar, fijó domicilio y quedó en libertad, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de los daños ambientales. No hay restricciones para que el acusado vuelva a Mendoza, y se contempla la posibilidad de convocarlo de nuevo si es necesario.

El profesional, oriundo de San Juan, pero residente en Mendoza, se presentó este martes ante el juez de paz de Calingasta, Andrés Troche, quien recibió su declaración y explicó posteriormente cuál fue el argumento que dio el conductor para justificar el ingreso con el vehículo a la zona protegida.

Según relató el magistrado, Añó sostuvo que se produjo un “imprevisto” relacionado con las condiciones del lugar y el horario en el que ingresó a la planicie.

“No es difícil no darse cuenta y además es conocedor de la zona, no es que no lo sea. Dijo que como que tuvo un imprevisto, como que el agua fue la imprevista por la hora. Él atravesó cerca de las 20 horas del sábado. Alegó esa circunstancia del anochecer y del agua”, reveló Troche en diálogo con Infobae.

La camioneta Toyota Hilux manejada por Añó quedó enterrada aproximadamente 25 centímetros en el terreno arcilloso de la Pampa del Leoncito. Por el momento, el juez ordenó que permanezca en el mismo lugar donde quedó, debido al riesgo de provocar un daño todavía mayor si se intenta retirarla.

Aunque era manejado por Añó, el vehículo es propiedad de otra mujer de Mendoza.

Troche explicó que las condiciones actuales del terreno hacen que cualquier maniobra pueda terminar profundizando el impacto ambiental.

“Respecto de la camioneta, yo dispuse que se quede en el mismo lugar en el que está porque es una planicie arcillosa, con la situación de que está llena de agua. Ahora con el tema de las nevadas y de las lluvias está llena de agua. Entonces, al ingresar la camioneta se ha enterrado alrededor de unos 25 centímetros y cualquier maniobra que hagan para poder tratar de extraerla genera un tipo de succión por parte de la superficie”, explicó el magistrado.

Advirtió, además, que incluso las herramientas que puedan utilizarse para retirar la camioneta podrían quedar enterradas y generar nuevas marcas.

“Cualquier herramienta que intenten realizar corre riesgo quedarse enterrada y generar otro daño aún más grave. Entonces, como medida se dispuso que la camioneta quede en el lugar en las condiciones en las que está, sin que nadie la pueda tocar con la custodia de estas fuerzas”, sostuvo.

Ahora, la investigación quedó también en manos de los organismos especializados de la provincia.

Por el momento se trata de una contravención, en la que el hombre podría recibir una multa de un millón y medio de pesos, de acuerdo con lo que indica la ley.

Sería una falta por infracción al artículo 187, inciso 4, “que tiene que ver con el daño a los bienes integrantes del patrimonio cultural de la provincia de San Juan”.

“Se le dio intervención al organismo de aplicación, que en este caso es la Dirección de Patrimonio de la provincia de San Juan, dependiente del Ministerio de Turismo y Cultura, para que ellos con sus especialistas hagan las pericias pertinentes y el informe pertinente, en donde determinen la existencia del daño, la magnitud del mismo y las condiciones y posibilidades de extracción del vehículo en las condiciones que hoy tenemos en el lugar”, amplió el juez Troche.

El magistrado resumió el riesgo que existe al intentar mover el vehículo: “Si la movés un poco, se entierra un poco más”.

Las huellas de una camioneta que pueden durar hasta un siglo

Pampa del Leoncito es una planicie arcillosa de gran valor natural donde las marcas provocadas por vehículos pueden permanecer durante décadas.

El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, había explicado que la camioneta avanzó sobre la planicie y luego tuvo que retroceder entre 200 y 300 metros para intentar salir del sector. Esa maniobra terminó generando nuevas huellas sobre el terreno.

El impacto se suma al producido por el propio ingreso del vehículo, que quedó enterrado unos 25 centímetros debido a las condiciones de humedad de la superficie.

Especialistas de la Universidad Nacional de San Juan ya habían estimado, a partir de un antecedente ocurrido en noviembre de 2025 con vehículos UTV, que huellas de entre 10 y 15 centímetros podían demandar entre 40 y 60 años para recuperarse naturalmente.

En este nuevo caso, por la profundidad y extensión de las marcas, Carbajal estimó que la recuperación podría demandar hasta 100 años.

“Yo lo que espero es que sea una sanción ejemplificadora, porque es la única forma de que la gente se controle, porque no lo logramos hacer. Ya este es el evento número cuatro que yo denuncio desde el inicio de mi gestión. Esto nunca ha pasado antes. Y si es penal, que por favor cumpla con cárcel, sería lo ideal”, reclamó el intendente. (Los Andes)