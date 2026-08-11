La Unesco incorporó 25 nuevos sitios al Patrimonio Mundial: cuáles son los destacados

La Unesco incorporó 25 nuevos sitios a la Lista del Patrimonio Mundial, entre los que se encuentran las playas del desembarco del Día D en Normandía, el monte Olimpo, antiguas capitales de Japón y destacados espacios naturales. La decisión fue adoptada durante la 48ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial, realizada en Busan, Corea del Sur.

Las nuevas incorporaciones fueron 19 sitios culturales, cinco naturales y uno mixto. Además, la edición de 2026 marcó un hecho histórico para Comoras, Santo Tomé y Príncipe y Sudán del Sur, que consiguieron por primera vez inscribir lugares en la prestigiosa lista internacional.

Con las nuevas designaciones, la Lista del Patrimonio Mundial quedó conformada por 1.273 sitios distribuidos en 173 países. La Unesco destacó que las incorporaciones recibieron el consenso de los integrantes del Comité.

Las playas del Día D y el monte Olimpo

Entre las incorporaciones más reconocidas internacionalmente aparecen las playas del desembarco del Día D en Normandía, Francia, escenario de la operación militar aliada del 6 de junio de 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. La Unesco las incorporó como un sitio de memoria destinado a preservar el recuerdo de aquel acontecimiento.

Otro de los protagonistas de la selección fue el monte Olimpo y su área circundante, en Grecia, que obtuvo la categoría de sitio mixto por combinar valores naturales y culturales.

El reconocimiento comprende un territorio que se extiende desde la costa del mar Egeo hasta Mytikas, la cumbre más elevada de Grecia, situada a 2.925 metros. Además de su biodiversidad y características geológicas, el Olimpo posee una influencia central sobre la mitología, el arte y la literatura.

Antiguas capitales de Japón y porcelana china

Japón sumó las antiguas capitales de Asuka y Fujiwara, un conjunto que conserva vestigios de palacios, templos budistas y tumbas monumentales. También comprende los restos de Fujiwara-kyo, vinculados con el desarrollo de una capital planificada a gran escala. Su incorporación elevó a 27 la cantidad de propiedades japonesas reconocidas por la Unesco.

China, por su parte, consiguió la inscripción de los sitios de la industria artesanal de porcelana de Jingdezhen, que reflejan la evolución de esta producción entre los siglos X y XIX. El conjunto incluye áreas relacionadas con la extracción y transporte de materias primas, hornos y espacios donde se organizaba la producción.

También se sumaron los complejos funerarios de la nobleza Xiongnu, en Mongolia, y los Teatros de la Amazonia, en Brasil, construcciones vinculadas con el desarrollo económico y cultural de la región durante el período de auge del caucho.

Arquitectura europea y un pueblo de Túnez

Finlandia incorporó las Aalto Works, un conjunto de 13 edificios y complejos relacionados con la obra de Alvar Aalto, Aino Marsio-Aalto, Elissa Aalto y sus colaboradores.

Entre ellos figuran reconocidas obras de la arquitectura finlandesa como el Sanatorio de Paimio, el Ayuntamiento de Säynätsalo, Finlandia Hall y la Casa Aalto.

La nueva lista también incorporó el pueblo de Sidi Bou Saïd, en Túnez, conocido internacionalmente por su particular arquitectura de construcciones blancas y azules.

Uno de los grandes humedales de América del Norte

Entre los cinco nuevos sitios naturales se encuentra el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Okefenokee, ubicado entre Georgia y Florida, en Estados Unidos. La Unesco lo describió como la mayor turbera de agua dulce de tierras bajas de la zona subtropical del mundo.

El lugar alberga una biodiversidad excepcional: fueron registradas al menos 856 especies de plantas, 48 de mamíferos, 238 de aves, 39 de peces y 90 especies de reptiles y anfibios. También constituye un hábitat relevante para aves migratorias y una importante población de caimanes americanos.

Su paisaje combina humedales, sabanas y bosques, mientras que sus depósitos de turba cumplen una función relevante en el almacenamiento de carbono y conservan registros de la historia paleoambiental.

Tres países ingresaron por primera vez

Una de las particularidades de la selección de 2026 fue el ingreso por primera vez de Comoras, Santo Tomé y Príncipe y Sudán del Sur a la Lista del Patrimonio Mundial.

Comoras consiguió el reconocimiento de las Medinas de los Sultanatos Históricos, mientras que Santo Tomé y Príncipe incorporó sus Roças, antiguas haciendas agrícolas coloniales relacionadas también con procesos de migración forzada.

Sudán del Sur ingresó con el Paisaje Migratorio de Boma-Badingilo, formado por sabanas, humedales y llanuras inundables. Según la Unesco, estos ecosistemas sostienen una de las mayores migraciones terrestres de mamíferos que permanecen en el planeta, con un movimiento estimado de seis millones de animales a través del territorio.

La Unesco remarcó que la incorporación a la lista no representa solamente un reconocimiento internacional, sino también el comienzo de un compromiso permanente para proteger, administrar y conservar estos lugares para las futuras generaciones.