Hallaron muerto en una chanchería a un hombre que era buscado hacía un mes

El cuerpo del hombre desaparecido fue hallado en un criadero de cerdos en Neuquén y, tras los análisis forenses, se confirmó su identidad junto con evidencias que apuntan a un posible crimen.
Los restos de Mario Andrés Forquera, el hombre de 46 años que permanecía desaparecido desde el 5 de julio, fueron identificados después de haber sido encontrados en un predio donde funciona una chanchería en Senillosa, provincia de Neuquén. La investigación avanzó bajo la hipótesis de un homicidio y tres hombres fueron demorados.
El cadáver había sido localizado el 3 de agosto, luego de casi un mes de búsqueda. Debido al avanzado estado de descomposición, no pudo ser reconocido inicialmente y los investigadores debieron recurrir a estudios específicos para determinar su identidad.
Finalmente, un análisis dactiloscópico permitió establecer que los restos pertenecían a Forquera. Además, estudios histopatológicos complementarios realizados tras la autopsia detectaron elementos compatibles con un hecho criminal, según se informó.
Tres hombres demorados por el crimen
A partir de los avances de la investigación, fueron demorados tres hombres de 38, 39 y 45 años, quienes quedaron vinculados a la causa y serán interrogados por la fiscal María Guadalupe Inaudi.
Los sospechosos fueron localizados durante una serie de procedimientos realizados después de la identificación de la víctima. La pesquisa incluyó el análisis de comunicaciones telefónicas y registros obtenidos de cámaras de seguridad.
Con esos elementos, la Justicia ordenó siete allanamientos simultáneos en domicilios de Neuquén capital y Senillosa. Durante los operativos, efectivos policiales localizaron a los tres hombres y posteriormente los trasladaron a la Comisaría 11ª.
Encontraron prendas de la víctima
El cuerpo había sido encontrado desnudo y en avanzado estado de descomposición dentro del predio donde funciona el criadero de cerdos. En ese mismo lugar, los investigadores localizaron prendas de vestir que pertenecían al hombre desaparecido.
Ese hallazgo había fortalecido inicialmente la sospecha de que el cadáver podía corresponder a Forquera, aunque los investigadores aguardaron los resultados científicos antes de confirmar oficialmente su identidad.
Forquera había desaparecido el 5 de julio y la búsqueda formal comenzó tres días después. Su fotografía y sus características físicas fueron difundidas por la Policía de Neuquén a través de las redes sociales y otros canales para solicitar colaboración a la comunidad.
Tras la confirmación de la identidad, los investigadores profundizaron las medidas destinadas a reconstruir qué ocurrió con Forquera desde el momento de su desaparición hasta el hallazgo del cuerpo.