Juntan donaciones para celebrar el día del niño en barrio Las Piedras

REDACCIÓN ELONCE
La campaña solidaria en barrio Las Piedras busca reunir juguetes, golosinas, alimentos, útiles escolares y otros elementos para organizar un festejo destinado a entre 80 y 100 chicos. La celebración será el domingo 22, desde las 14:30 horas, en la zona de avenida Ejército y Pablo Crausaz.
La campaña solidaria por el Día del Niño en barrio Las Piedras ya está en marcha con el objetivo de reunir donaciones para brindar una tarde especial a los chicos de la zona. Gustavo "Terremoto" Desantiago, uno de los impulsores de la iniciativa, contó a Elonce que esperan recibir a entre 80 y 100 niños.
El festejo está previsto para el domingo 22, desde las 14:30 horas, en inmediaciones de avenida Ejército y Pablo Crausaz, en Paraná. La propuesta incluirá diferentes actividades y una merienda para compartir durante la jornada. "Queremos hacerles un homenaje a los gurises de todos los barrios", expresó Desantiago.
Entre las donaciones que pueden acercarse se encuentran juguetes usados en buen estado, golosinas, útiles escolares y medias para niños. También reciben bicicletas que ya no sean utilizadas y puedan ser entregadas mediante sorteos durante la celebración.
Preparan una merienda para los chicos
La organización también necesita alimentos e insumos para preparar la merienda. Está previsto ofrecer chocolate con churros y conos de papas fritas, por lo que solicitan especialmente colaboraciones de aceite, harina y otros productos necesarios para elaborar las comidas.
Desantiago recordó que la solidaridad de los vecinos permitió realizar sorteos importantes en anteriores ediciones. "El año pasado tuvimos cinco bicicletas", destacó, al tiempo que invitó a quienes tengan algún elemento en condiciones y ya no lo utilicen a sumarse a la campaña.
"La sonrisa de un niño es importante. Queremos mantener el encanto y la magia que ellos tienen", expresó el organizador, quien remarcó que cada colaboración puede contribuir al festejo.
Cómo colaborar con la campaña
Las donaciones pueden acercarse inicialmente al punto ubicado en avenida Ejército y Pablo Crausaz, en barrio Las Piedras. Además, los organizadores estarán presentes durante los próximos días en la Feria del Libro, donde también podrán recibir colaboraciones.
Para coordinar la entrega de elementos o solicitar más información, los interesados pueden comunicarse al 3434290936.
La campaña continuará hasta los días previos al festejo, con la expectativa de reunir lo necesario para recibir a cerca de un centenar de chicos y compartir una jornada recreativa en el barrio.