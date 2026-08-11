Terremoto en Colombia: Impulsan una colecta desde Paraná para ayudar a afectados

REDACCIÓN ELONCE
La campaña es encabezada desde Argentina por la paranaense Nayla Gavini y el colombiano Jesús Velasco. Los fondos serán enviados a Colombia para comprar elementos de protección, agua, alimentos y otros insumos destinados a las tareas de asistencia.
Una colecta solidaria desde Paraná para ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia busca reunir fondos para asistir a las personas damnificadas y a quienes participan de las tareas de rescate tras el sismo de magnitud 7,4. La iniciativa es encabezada desde Argentina por la paranaense Nayla Gavini y Jesús Velasco, ciudadano colombiano que actualmente reside en el país.
Gavini contó a Elonce que vivió alrededor de un año y medio en Colombia y mantiene vínculos con personas que actualmente colaboran en las zonas afectadas.
Ante la imposibilidad de participar personalmente de las tareas de rescate, decidió buscar una alternativa para ayudar desde Argentina.
La recaudación será destinada principalmente a la compra de guantes, cascos, agua potable, alimentos y otros insumos de primera necesidad. Parte de esos elementos serán utilizados para asistir a quienes continúan trabajando entre los escombros. “Necesitan que los rescatistas tengan energía”, explicó Gavini.
Cómo se organiza la ayuda desde Argentina
La campaña recibe aportes mediante Mercado Pago y los fondos recaudados serán posteriormente convertidos a pesos colombianos y enviados a Colombia. Las donaciones pueden realizarse al alias JESUSCHAGUEN.G66, cuya cuenta tiene como titular a Jesús Alberto Velasco Chagueando.
Una vez enviados a Colombia, los fondos serán recibidos por Jean Pierre Orrego, artista colombiano oriundo de Cali que residió durante un período en Paraná. Será el encargado de adquirir y distribuir los elementos necesarios durante las jornadas del 12, 13 y 14 de agosto.
La campaña busca garantizar la transparencia
Los organizadores también plantearon como prioridad registrar el recorrido de los aportes. Por ese motivo, las compras y la posterior distribución de los elementos serán documentadas y difundidas a través de la cuenta de Instagram @NayGavini.
“Vamos a estar mostrando el proceso de cómo se compran los insumos para que la gente vea dónde está llegando la plata y en qué se está gastando”, explicó la organizadora. Aclaró que las imágenes serán difundidas respetando la situación de las víctimas y evitando exponer momentos sensibles de las tareas de rescate.
Finalmente, destacó que no existe un monto mínimo para participar de la campaña. “Sabemos que es un contexto económico complicado, así que todo es bien recibido”, expresó. Y concluyó: “Todo el que aporta se merece ese abrazo y es un abrazo al pueblo hermano también”.