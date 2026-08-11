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Un nene de dos años fue atacado por un Dogo y está en terapia intensiva: otro perro hirió a un hombre

El pequeño sufrió un traumatismo de cráneo severo y permanece internado en Córdoba. Horas antes, un hombre de 70 años fue atacado por sus propios Bull Terrier. Los episodios ocurrieron después de la muerte de otro niño por el ataque de un Pitbull.

11 de Agosto de 2026
El perro pertenecería a la familia del menor.
El perro pertenecería a la familia del menor.

El pequeño sufrió un traumatismo de cráneo severo y permanece internado en Córdoba. Horas antes, un hombre de 70 años fue atacado por sus propios Bull Terrier. Los episodios ocurrieron después de la muerte de otro niño por el ataque de un Pitbull.

Un nene de dos años fue atacado por un Dogo y permanecía internado en terapia intensiva este martes en Córdoba, luego de sufrir un traumatismo de cráneo severo. El episodio se conoció en medio de la conmoción provocada por la muerte de otro niño, ocurrida el domingo tras ser atacado por un Pitbull.

El nuevo ataque ocurrió durante la tarde en Villa Caeiro, en el Valle de Punilla. Debido a la gravedad de las lesiones, el pequeño debió ser trasladado de urgencia a un hospital pediátrico de la capital provincial.

 

De acuerdo con el primer diagnóstico, sufrió un traumatismo de cráneo severo y quedó alojado en la unidad de terapia intensiva. Las autoridades investigaban las circunstancias en las que ocurrió el hecho y, según las primeras informaciones, el perro pertenecería a la familia del menor.

 

Otro ataque ocurrió horas antes

 

El episodio se sumó a otro ataque registrado este martes al mediodía en barrio Urquiza, de la ciudad de Córdoba, donde un hombre de 70 años fue mordido por sus propios perros de raza Bull Terrier.

Ante la situación, efectivos policiales acudieron a la vivienda e intervinieron para separar a los animales de su dueño. Según informó Cadena 3, los uniformados debieron utilizar gas pimienta para controlar a los perros.

 

El hombre sufrió heridas en ambas piernas y en uno de sus brazos, por lo que debió ser trasladado al Hospital de Urgencias para recibir asistencia médica.

 

El antecedente fatal del domingo

 

Los dos episodios ocurrieron apenas dos días después de otro grave ataque que terminó con la muerte de un niño en el sur de la capital cordobesa.

En aquel caso, ocurrido el domingo, un perro de raza Pitbull atacó al menor y le provocó heridas que terminaron siendo fatales.

La sucesión de episodios volvió a poner en discusión las medidas de prevención y las responsabilidades vinculadas con la tenencia de animales considerados potencialmente peligrosos.

 

El registro para perros potencialmente peligrosos

 

La Municipalidad de Córdoba implementó en abril de 2023 un registro obligatorio para propietarios de perros que puedan representar un riesgo para otras personas. La inscripción se realiza a través de la aplicación Huella Animal.

 

Entre los criterios utilizados para determinar si un animal es potencialmente peligroso se encuentra su raza. Dentro de esa clasificación aparecen, entre otros, Rottweiler, Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Bull Terrier, Mastiff, Bullmastiff y Doberman, además de sus cruzas.

La normativa también contempla a perros entrenados para defensa o ataque y aquellos que, por características como su agresividad, musculatura o potencia de mandíbula, tengan capacidad para provocar lesiones graves.

Temas:

Córdoba perro mordida terapia intensiva Nino pitbull dogo
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