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Sociedad Salud y cuidado de la piel

Los distintos tipos de ojeras y qué pueden indicar sobre la salud

Las ojeras no siempre aparecen por dormir poco. Alberto Cormillot y Gabriela Levaggi explicaron cómo diferenciarlas según su color y qué hacer en cada caso.

11 de Agosto de 2026
Tipos de ojeras: qué significan según su color
Tipos de ojeras: qué significan según su color

Las ojeras no siempre aparecen por dormir poco. Alberto Cormillot y Gabriela Levaggi explicaron cómo diferenciarlas según su color y qué hacer en cada caso.

Las ojeras son coloraciones marcadas en el párpado inferior pero que dependiendo del tipo de ojera podemos verlas también en el superior. Aproximadamente el 33% de la población va a tenerlas y pueden aparecer desde edades muy tempranas, alrededor de los 20-25 años en hombre y mujeres por igual.

 

El Dr. Alberto Cormillot y la Dra. Gabriela Levaggi, dieron detalles para reconocer los diferentes tipos de ojeras y a qué se deben.

 

“Cuando uno piensa en las ojeras cree que son siempre por cansancio, pero no es así”, comenzó diciendo el médico. Y aclaró cuáles son esas: “Las ojeras de dormir mal o de dormir poco son moradas o grisáceas con aspecto apagado”.

 

Cormillot indicó luego que las ojeras pálidas o grisáceas (pero con palidez en la piel), que son por bajos niveles de hierro en la sangre. “Se acompaña de cansancio, caída de cabello, uñas y frágiles”.

Los distintos tipos de ojeras

El profesional después contó que las azuladas o violáceas que pueden hincharse. “Eso tiene que ver con circulación lenta”, afirmó.

 

Y agregó: “Finalmente están las marrones o marrones oscuras, por un aumento del pigmento, que puede ser cuando hay acantosis, eso que aparece en las personas con prediabetes, que tienen el cuello oscuro o los codos”.

 

Seguido a esto, la Dra. Levaggi explicó qué hacer cuando aparecen las ojeras. “Cuando son por falta de sueño, mucha gente no puede dormir más de 6 horas, entonces lo bueno es poner quizás un dormidor para que nos avise que tenemos que ir a dormir, pero ir aumentando de a poquito”.

Recomendaciones

Luego, indicó: “Cuando es por deficiencia de hierro, lo importante es que están las ojeras y aparte un signo es que cuando bajamos la parte inferior de los ojos, están pálidas, blancas y no están rojas la parte de la mucosa”.

 

También contó que al paciente hay que hacerle un análisis para ver si hay que reponerle hierro con medicamentos o con alimentación.

“Después, las que son azuladas o violáceas son asociadas con hinchazón. Esa es muy común porque ahí podemos hacer pequeños drenajes”, agregó. Y sumó: “El agua fría ayuda porque disminuye el edema y los masajes aumentan la circulación”.

 

En cuanto a las ojeras pigmentadas, Levaggi indicó que hay que ir a la dermatóloga porque hay medicamentos que se usan para despigmentar la piel. Por último, la médica recomendó usar protector solar +50. “Es el mejor antiage”, aseguró.

Temas:

ojeras tipos de ojeras salud Sueño cuidado de la piel dermatología
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