Docentes universitarios realizan un paro en el marco del plan de lucha por salarios y financiamiento

Los gremios docentes universitarios llevan adelante un paro nacional este miércoles en el marco del plan de lucha por salarios y financiamiento. En Entre Ríos, la medida alcanza a trabajadores representados por AGDU y Sitradu.
Los docentes universitarios realizan durante agosto un plan de lucha con paros, jornadas de visibilización y la instalación de carpas en distintos puntos del país. Las medidas son impulsadas por Conadu y Conadu Histórica ante los reclamos salariales y presupuestarios y lo que las federaciones denunciaron como el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.
En Entre Ríos, las acciones alcanzarán a los docentes nucleados en la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), sindicato de base de Conadu, y en el Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu), integrante de Conadu Histórica.
El cronograma se inicia este miércoles 12 de agosto con un paro nacional universitario y una jornada de visibilización. Además, las organizaciones definieron nuevas medidas para la segunda mitad del mes, aunque con diferentes modalidades.
El cronograma de medidas para agosto
Conadu resolvió, durante un Plenario de Secretarios y Secretarias Generales, reinstalar las denominadas “Carpas por la Universidad y la Soberanía” entre el 18 y el 21 de agosto. También convocó a un paro nacional de 48 horas para el jueves 27 y viernes 28 de agosto.
Según informó la federación, las protestas respondieron a la continuidad del reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada hace casi 300 días, y a la falta de respuestas sobre la situación salarial y presupuestaria del sector.
La jornada de este miércoles incluyó acciones en defensa de la universidad pública, la ciencia y la tecnología, con actividades previstas en el Obelisco y otros puntos del país. En tanto, las carpas universitarias volverán a instalarse frente al Palacio Pizzurno y la protesta tendrá réplicas en diferentes provincias.
Conadu Histórica anunció una semana de paro
Por su parte, Conadu Histórica también convocó al paro nacional de este miércoles 12 de agosto y anunció una medida de fuerza de una semana a partir del martes 18, en coordinación con otras federaciones universitarias.
Desde esa organización aseguraron que los salarios docentes acumularon una pérdida del 28% y reclamaron, además, el reconocimiento de la caída salarial correspondiente a 2023.
La federación también cuestionó la situación de las becas estudiantiles y sostuvo que las universidades todavía no habían recibido el incremento presupuestario del 20% destinado a gastos de funcionamiento. Según advirtió, esa situación profundizó las dificultades para sostener actividades de investigación y extensión.
Reclamos por la situación de la ciencia
Otro de los puntos planteados por Conadu Histórica estuvo relacionado con el sistema científico nacional. La organización manifestó su preocupación por los despidos en el Conicet y cuestionó las políticas aplicadas sobre el área de ciencia y tecnología.
El conflicto universitario continuará, además, sujeto al resultado de las próximas negociaciones salariales. Conadu anticipó que realizará un nuevo Plenario de Secretarios y Secretarias Generales después de la paritaria universitaria convocada para el 1° de septiembre.
En ese encuentro, la federación evaluará la situación y determinará los pasos a seguir. Los gremios advirtieron que, si no se producen avances en materia salarial, presupuestaria y en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, podrían profundizar las medidas de fuerza.