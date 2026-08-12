Jubilaciones: fijaron nuevos índices para calcular los haberes desde septiembre

El Gobierno nacional actualizó los coeficientes aplicados a salarios históricos de trabajadores en relación de dependencia. Alcanzarán a quienes accedan al beneficio previsional desde septiembre.
El Gobierno nacional estableció nuevos índices para actualizar las remuneraciones que se toman en cuenta al calcular determinados haberes jubilatorios de trabajadores en relación de dependencia. Los parámetros serán aplicables a quienes cesen en su actividad desde el 31 de agosto de 2026 o soliciten su beneficio previsional a partir del 1° de septiembre.
La medida fue dispuesta por la Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano mediante la Disposición 10/2026. El organismo aprobó una extensa tabla de coeficientes que permite actualizar los salarios percibidos durante la vida laboral para llevarlos a valores comparables al momento de determinar el haber inicial.
El anexo oficial lleva como título “Índice de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores que hubieran prestado tareas en relación de dependencia” y contiene una serie histórica que comienza en 1950.
Qué significa la actualización para las jubilaciones
La disposición no establece un aumento extraordinario para los jubilados que ya cobran sus haberes, sino que actualiza una herramienta utilizada en el cálculo previsional de quienes accedan al beneficio bajo las condiciones contempladas por la normativa.
En términos simples, cuando se determina una jubilación, las remuneraciones que el trabajador percibió años atrás necesitan ser actualizadas. Para ello se utilizan coeficientes que permiten expresar esos ingresos históricos bajo parámetros actuales y, a partir de allí, efectuar el cálculo correspondiente.
El índice se construye según la metodología prevista por la legislación previsional y combina los parámetros establecidos por la Ley 27.260 con la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
Cómo se utilizarán los nuevos índices
El anexo aprobado por Seguridad Social contiene una extensa tabla con coeficientes correspondientes a las remuneraciones percibidas por trabajadores en relación de dependencia a lo largo de diferentes períodos. La serie histórica comienza en 1950 y llega hasta 2026.
Estos valores serán utilizados para actualizar los salarios históricos que intervienen en el cálculo del haber inicial de una jubilación. De esta manera, las remuneraciones percibidas años atrás son ajustadas mediante los parámetros establecidos por la legislación previsional antes de determinar la prestación.
No representa el monto que cobrará un jubilado
Uno de los aspectos centrales para interpretar la medida es que los números publicados no representan montos de jubilaciones ni aumentos que se depositarán directamente a los beneficiarios.
Se trata de coeficientes técnicos que intervienen en la actualización de las remuneraciones históricas. Por ese motivo, tampoco corresponde interpretar la diferencia porcentual entre dos índices consecutivos como un incremento automático del haber jubilatorio.
El monto final dependerá de las remuneraciones y antecedentes previsionales de cada persona, además de las reglas aplicables para determinar la prestación correspondiente.
La normativa establece expresamente que el índice será utilizado para actualizar las remuneraciones mensuales de trabajadores en relación de dependencia que cesen desde el 31 de agosto de 2026 o soliciten su beneficio desde el 1° de septiembre de este año.
De esta manera, Seguridad Social actualizó la serie de coeficientes que intervienen en el cálculo de nuevos beneficios previsionales, siguiendo el mecanismo previsto por la legislación vigente.