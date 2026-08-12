Realizan una campaña de descacharrización en distintas zonas de Paraná

La Municipalidad de Paraná llevó adelante este martes un operativo de descacharrización en el barrio Paraná XIV. El jueves 13 continuará en el barrio 17 de Febrero. “Luego recorrerá otros barrios de la ciudad, en función de los datos de muestreos que permitieron identificar las zonas donde más prolifera el mosquito el año pasado”, indicó la secretaria de Salud, Claudia Enrique, quien recordó que “es importante a comenzar a descacharrizar en esta época del año”.

La descacharrización consiste en el retiro de objetos en desuso —neumáticos, latas, botellas, recipientes plásticos, fuentones y baldes— que pueden acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito Aedes Aegypti, vector transmisor del dengue, el zika y el chikungunya.

“Además de prevenir estas enfermedades, el operativo busca propiciar entornos limpios y saludables en los barrios, reduciendo también la presencia de roedores y alacranes y el riesgo de leptospirosis”, explicó la Directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda.

En ese marco, recomendó a los vecinos y vecinas de la zona “sumarse a la iniciativa dejando frente a sus domicilios los elementos en desuso que puedan servir de criadero, para su posterior recolección por parte del personal municipal”.

Por último, insistió “en la importancia de mantener los patios limpios y dar vuelta los recipientes que puedan acumular agua de lluvia y tapar los tanques de reserva”.