Incautaron más de 112 kilos de hojas de coca ocultos en cajas de alfajores

Más de 112 kilos de hojas de coca ocultos entre prendas de vestir y dentro de cajas de alfajores y galletitas fueron incautados por efectivos de Gendarmería Nacional durante un control realizado sobre la Ruta Nacional 9. En el mismo cargamento también encontraron cigarrillos de origen extranjero ingresados ilegalmente al país.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón 63 “Zárate Brazo Largo”, con apoyo del Escuadrón Vial “San Nicolás”. Los uniformados se encontraban desplegados a la altura del kilómetro 94,400 cuando detuvieron la marcha de un transporte de encomiendas para efectuar una inspección.

Durante el control de la mercadería, los gendarmes detectaron seis bultos de grandes dimensiones que llamaron su atención. Al inspeccionarlos, encontraron numerosos paquetes cuadrados de color verde que contenían hojas de coca.

La mercadería estaba escondida entre alimentos y ropa

Según se informó oficialmente, los paquetes habían sido acondicionados entre diferentes prendas de vestir y también dentro de cajas correspondientes a galletitas y alfajores, con el objetivo de trasladarlos junto al resto de las encomiendas.

Los efectivos avanzaron entonces con la apertura y revisión de los seis bultos para determinar la cantidad total de mercadería transportada.

Finalizado el procedimiento, el pesaje arrojó un total de 112 kilos y 484 gramos de hojas de coca. Además, en el mismo cargamento fueron encontrados 110 atados de cigarrillos de origen extranjero.

De acuerdo con la información oficial, tanto las hojas de coca como los cigarrillos habían sido ingresados al país en infracción a la Ley 22.415, correspondiente al Código Aduanero.

Ante el hallazgo, tomó intervención el Juzgado Federal de Campana, que dispuso el secuestro de la totalidad de la mercadería encontrada en el transporte.