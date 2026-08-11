Allanamiento por venta de drogas en Humito: secuestraron cocaína y más de $650.000 y detuvieron a una pareja

Un allanamiento por presunta venta de drogas en barrio Humito, de Paraná, terminó con una pareja detenida y el secuestro de más de 100 gramos de cocaína y más de medio millón de pesos en efectivo. El procedimiento comenzó alrededor de las 16:30 de este martes en una vivienda ubicada sobre Cortada 1009 y calle Pública, frente a una plaza del sector.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y la División Antidrogas, con intervención del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE). La investigación se tramitó ante la Fiscalía Especializada, a cargo del fiscal Santiago Alfieri, mientras que la orden de allanamiento fue librada por el juez Julián Vergara.

Pablo Pérez Casas, subdirector de Drogas Peligrosas, destacó ante Elonce el avance de la investigación. “Es un expediente que se ha logrado allanar en casi dos semanas, lo cual ha permitido brindar una respuesta a las personas de bien que residen en este barrio, que sin duda son la mayoría”, manifestó.

Más de 100 gramos de cocaína y dinero

El jefe de la División Antidrogas, comisario principal Gerardo Cornejo, brindó detalles sobre los elementos encontrados durante el procedimiento.

“El procedimiento comenzó antes de las 17. Se secuestraron más de 100 gramos de cocaína y $650.400 en efectivo”, confirmó Cornejo a Elonce.

Además, durante la requisa los efectivos encontraron cartuchería calibre 9 y 32 milímetros. Hasta el momento de las declaraciones policiales no se había informado sobre el secuestro de armas de fuego.

Sorprendieron a una pareja dentro de la vivienda

Uno de los puntos destacados del procedimiento ocurrió al momento del ingreso de los efectivos del COE. Según explicó Cornejo, en el interior de la propiedad se encontraba una pareja joven que presuntamente estaba manipulando la sustancia.

“Al ingresar a la vivienda, observa a la pareja realizando las maniobras. Sería casi un delito en flagrancia”, explicó el jefe de la División Antidrogas.

Los dos sospechosos tienen entre 22 y 26 años y no ofrecieron resistencia ante el ingreso de los efectivos, según precisaron las autoridades.

La pareja quedó detenida

Tras conocerse los primeros resultados del allanamiento, el fiscal Alfieri dispuso la detención de ambas personas y el traslado a la Alcaidía de Tribunales.

El jefe policial remarcó además que el expediente que derivó en el procedimiento tenía entre 15 y 18 días de investigación, un período relativamente breve para este tipo de causas.

Destacaron la colaboración de los vecinos

Pérez Casas remarcó las características del lugar en el que debieron trabajar los investigadores.

Allanamiento por venta de droga en barrio Humito

“Estamos ante un delito complejo, un delito difícil de investigar. Verá lo que es la geografía de este lugar", expresó.

El funcionario policial también destacó el comportamiento de los habitantes del barrio durante el despliegue. “El vecindario ha colaborado, no hemos recibido ningún tipo de agresión y eso también es para destacar”, señaló.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, numerosos niños permanecían jugando en la plaza ubicada frente a la vivienda allanada. Al referirse al contexto en el que se realizó el operativo, Pérez Casas sostuvo que este tipo de investigaciones están directamente relacionadas con la protección de la salud pública.