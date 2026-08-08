Un allanamiento por robo terminó con el hallazgo de marihuana y casi 3 millones de pesos

Un hombre fue detenido durante un allanamiento en el que se secuestraron 495 gramos de marihuana, casi $3 millones en efectivo y elementos que podrían estar relacionados con la venta de drogas. El procedimiento se llevó adelante en una vivienda de calle Eloísa Paniagua en Paraná.

La medida había sido ordenada en el marco de una investigación por un robo. Cuando los agentes llegaron al domicilio, interceptaron en la entrada a un hombre que llevaba una riñonera.

Al revisar sus pertenencias, encontraron un teléfono celular, una balanza de precisión, 20 envoltorios y un trozo compacto de una sustancia vegetal. Las pruebas realizadas posteriormente determinaron que se trataba de marihuana.

Qué encontraron dentro de la vivienda

La droga secuestrada alcanzó un peso total de 495 gramos. Los envoltorios y la balanza fueron incorporados a la investigación para determinar si eran utilizados para fraccionar y comercializar la sustancia.

Durante la inspección del inmueble, los agentes también localizaron una segunda balanza de precisión. Al someterla a una prueba de campo, el elemento dio resultado positivo para restos de cocaína.

En la propiedad también había numerosos envoltorios de nailon y $2.973.700 en efectivo. Tanto el dinero como los elementos encontrados junto con la marihuana quedaron bajo resguardo judicial.

Un detenido y otro hombre investigado

Después de conocer los resultados del procedimiento, el fiscal de turno ordenó la detención del hombre interceptado en la entrada de la casa. Fue acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La Justicia también dispuso la identificación del propietario del inmueble. El hombre no fue detenido, aunque continuará vinculado con la investigación mientras se determina su posible participación.

El teléfono, las balanzas, el dinero y los envoltorios serán analizados para establecer su relación con la marihuana secuestrada. La causa continuará además con las medidas relacionadas con el robo que dio origen al allanamiento.