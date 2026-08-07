Cambiaron el Posnet de una estación de servicio y desviaron pagos por $38 millones

Una banda habría cambiado el Posnet de una estación de servicio por otro dispositivo para conseguir que los pagos realizados por los clientes fueran desviados hacia cuentas bancarias bajo su control. La maniobra provocó un perjuicio estimado en 38 millones de pesos y terminó con cuatro personas detenidas en la provincia de Buenos Aires.

La investigación estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense y comenzó luego de una denuncia presentada por representantes de Shell. La irregularidad fue detectada en una estación de servicio ubicada en el partido bonaerense de San Martín.

El caso se inició a principios de mayo, cuando la empresa advirtió un faltante millonario durante un control de sus cuentas. A partir de esa situación se presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal y comenzó una pesquisa para reconstruir cómo había desaparecido el dinero.

Cómo fue el intercambio del Posnet

Una de las claves para esclarecer la maniobra surgió del análisis de las cámaras de seguridad de la estación. Según la investigación, las imágenes registraron el momento en que un hombre llegó al establecimiento a bordo de un Volkswagen Gol y aprovechó una distracción del empleado de playa, informó Infobae.

En ese momento, el sospechoso habría descendido del vehículo e intercambiado el terminal utilizado habitualmente para cobrar los combustibles por otro dispositivo. De esta manera, el Posnet colocado fraudulentamente habría quedado operativo sin que los trabajadores advirtieran inmediatamente la modificación.

La maniobra permitió que durante un período prolongado distintos pagos efectuados por los clientes fueran procesados a través del aparato colocado por los sospechosos. El desfasaje económico recién fue advertido cuando la compañía realizó una revisión de sus movimientos financieros.

El seguimiento del dinero permitió identificar sospechosos

Con la irregularidad detectada, los investigadores comenzaron a analizar los registros electrónicos y bancarios vinculados con las operaciones. De acuerdo con la pesquisa, consiguieron determinar que unos 38 millones de pesos habían sido derivados hacia diferentes cuentas.

El seguimiento de esas transferencias permitió establecer las titularidades de las cuentas receptoras y avanzar sobre las personas presuntamente involucradas. La fiscalía reunió elementos para solicitar una serie de procedimientos destinados a detener a los sospechosos y secuestrar pruebas.

Los cuatro detenidos fueron identificados como Guillermo Sergio Carrizo, de 42 años; René Brandan Rodrigo Maximiliano, de 36; José Agustín Gauna, de 26; y Florencia Alcaraz, de 29. Según la investigación, figuraban como titulares de cuentas bancarias en las que impactaron transferencias relacionadas con la presunta estafa.

Allanamientos y celulares secuestrados

La causa fue coordinada por la UFIJ Nº 8, encabezada por la fiscal Verónica Pérez, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 5 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de Nicolás Schiavo.

Tras reunir las pruebas, la Justicia autorizó cuatro allanamientos en domicilios ubicados en el partido de Almirante Brown. Los procedimientos fueron realizados por efectivos especializados de la Dirección de Investigaciones Delitos Económicos.

Durante los operativos fueron secuestrados seis teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes. Los investigadores buscarán determinar mediante esos dispositivos las comunicaciones mantenidas entre los sospechosos, reconstruir los movimientos financieros y establecer si existieron otros participantes.

Investigan dónde terminó el dinero

Con las detenciones, los investigadores consideraron desarticulada la operatoria detectada en la estación de servicio. Sin embargo, la causa continuará para establecer cuál fue el destino final de los fondos desviados y determinar si participaron más personas.

La Justicia también analizará la evidencia obtenida durante los allanamientos y los resultados de las pericias sobre los dispositivos electrónicos secuestrados. Estos elementos podrían aportar nuevos datos sobre la organización y planificación de la maniobra.

El método investigado llamó particularmente la atención por su mecanismo: en lugar de intervenir el sistema informático de la empresa, los acusados habrían reemplazado físicamente el Posnet aprovechando un breve descuido y conseguido que los pagos legítimos de los clientes fueran direccionados hacia cuentas ajenas a la estación.