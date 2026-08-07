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Secuestraron cocaína en un control y demoraron a dos adolescentes que iban en moto

El procedimiento por cocaína en Concepción del Uruguay se realizó durante un control a dos adolescentes que circulaban en una moto sin documentación. Hallaron 14 envoltorios con la sustancia.

7 de Agosto de 2026
Secuestraron cocaína y demoraron a dos adolescentes.
Secuestraron cocaína y demoraron a dos adolescentes. Foto: (La Piramide).

REDACCIÓN ELONCE

El procedimiento por cocaína en Concepción del Uruguay se realizó durante un control a dos adolescentes que circulaban en una moto sin documentación. Hallaron 14 envoltorios con la sustancia.

La cocaína en Concepción del Uruguay fue secuestrada durante un procedimiento policial realizado este viernes por la tarde, cuando efectivos interceptaron una motocicleta Bajaj Rouser 125 cc en la intersección de bulevar Constituyentes y Galarza. En el rodado circulaban dos adolescentes de 16 y 17 años.

Durante el control, los jóvenes manifestaron que no contaban con la documentación correspondiente de la motocicleta. Ante esa situación, los agentes procedieron a identificarlos y realizaron un palpado preventivo.

 

En ese contexto, los policías encontraron entre las prendas de uno de los adolescentes una media que contenía 14 envoltorios con una sustancia blanquecina.

 

Intervino personal de Toxicología

 

Personal de Toxicología acudió al lugar y realizó el correspondiente test de campo, que confirmó que la sustancia hallada era cocaína. Además, la Policía dispuso el secuestro preventivo de la motocicleta.

 

La Fiscalía en turno ordenó el traslado de ambos adolescentes a dependencias de Minoridad para continuar con las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, los jóvenes fueron entregados a sus responsables legales. En el procedimiento también intervino personal de Policía Científica.

Temas:

Concepción del Uruguay cocaína
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