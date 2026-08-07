Fuerte choque entre un auto y una moto: un hombre sufrió fracturas de fémur y cadera

El motociclista, de 52 años, sufrió graves lesiones tras impactar contra un automóvil en avenida Artigas y Lisandro de la Torre. Fue trasladado al Hospital Centenario, donde quedó internado.
Un fuerte choque entre un auto y una moto ocurrido durante la tarde de este viernes dejó a un motociclista de 52 años con fracturas de fémur y cadera. El siniestro vial se registró en la intersección de avenida Artigas y Lisandro de la Torre y el herido debió ser trasladado al Hospital Centenario.
Según las primeras averiguaciones, el accidente involucró a un Volkswagen Golf, conducido por un hombre de 34 años, y una motocicleta Corven Triax de 250 centímetros cúbicos, en la que circulaba el hombre que resultó lesionado.
El automóvil se desplazaba por avenida Artigas en sentido este-oeste y, al llegar al cruce con Lisandro de la Torre, su conductor comenzó una maniobra de giro hacia la izquierda con la intención de ingresar a esa calle. En esas circunstancias se produjo la colisión con la motocicleta, que avanzaba por la avenida en sentido contrario.
El motociclista quedó internado
Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la Corven cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió lesiones de consideración. Ante la gravedad de la situación, fue asistido en el lugar y posteriormente derivado al Hospital Centenario.
Luego de los estudios correspondientes, los profesionales constataron que el motociclista presentaba una fractura de fémur derecho y una fractura de cadera. Debido a las heridas, permanecía internado y bajo atención médica.
En tanto, las circunstancias precisas que desencadenaron el accidente continuaban bajo investigación. Las actuaciones buscarán determinar la mecánica del choque y establecer las responsabilidades correspondientes.