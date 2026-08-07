 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Buenos Aires

Un jinete y su caballo murieron electrocutados en un campo: la hipótesis de la tragedia

Las pericias determinaron que un hombre y su caballo murieron tras recibir una descarga eléctrica en un campo. Un cable habría energizado el alambrado perimetral. La Justicia investiga posibles responsabilidades por las instalaciones.

7 de Agosto de 2026
Un jinete y su caballo murieron electrocutados en un campo
Un jinete y su caballo murieron electrocutados en un campo Foto: 0221

Las pericias determinaron que un hombre y su caballo murieron tras recibir una descarga eléctrica en un campo. Un cable habría energizado el alambrado perimetral. La Justicia investiga posibles responsabilidades por las instalaciones.

La investigación por la muerte de un jinete y su caballo encontrados en un campo de Melchor Romero, en La Plata, avanzó con un dato clave: las pericias determinaron que ambos fallecieron como consecuencia de una descarga eléctrica. Los investigadores buscan ahora establecer cómo se produjo la falla y si existen responsabilidades por el estado de las instalaciones.

 

El dramático episodio ocurrió este jueves en un predio ubicado en la zona de calles 168, entre 526 y 527. El propietario del campo encontró al hombre y al animal sin vida y, ante la escena, dio aviso inmediatamente al sistema de emergencias 911.

 

Cuando los investigadores llegaron al lugar observaron que el caballo se encontraba tendido sobre un cable perteneciente al tendido eléctrico, que a su vez hacía contacto con el alambrado perimetral del campo. El cuerpo del hombre estaba boca abajo, a pocos metros del animal, publicó 0221.

 

Las pericias determinaron cómo murieron

 

A partir de los estudios realizados en el lugar, los especialistas pudieron reconstruir la posible mecánica de la tragedia y establecer que tanto el jinete como el caballo recibieron una descarga eléctrica que resultó mortal.

 

La principal hipótesis indica que un cable eléctrico entró en contacto con el alambrado perimetral y lo energizó, provocando que la electricidad alcanzara a las víctimas.

 

Los indicios encontrados en el campo resultaron determinantes para orientar la investigación. La ubicación del caballo sobre el cable y la proximidad del cuerpo del hombre permitieron avanzar sobre la hipótesis de una electrocución, que posteriormente fue respaldada por las pericias.

 

Investigan el estado de las instalaciones eléctricas

 

La escena permaneció preservada para permitir el trabajo de los especialistas de Policía Científica, quienes realizaron distintos procedimientos sobre el tendido eléctrico y el alambrado.

 

Los peritos buscaron establecer de qué manera se produjo el contacto que habría provocado que la estructura metálica quedara electrificada y se transformara en una trampa mortal para el animal y el jinete.

 

Aunque las primeras pericias permitieron esclarecer la mecánica general del episodio, la investigación continuará para determinar si existió alguna deficiencia en las instalaciones eléctricas y si pueden establecerse responsabilidades por lo sucedido.

 

El jinete todavía no fue identificado

 

Hasta el momento no había podido establecerse oficialmente la identidad del hombre encontrado sin vida. Su cuerpo fue trasladado para la realización de la correspondiente autopsia.

 

El estudio forense permitirá complementar las actuaciones y aportar mayores precisiones sobre las circunstancias de la muerte, aunque los primeros resultados de las pericias realizadas en el campo señalaron a la descarga eléctrica como la causa del fallecimiento.

 

La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic.

 

La causa permanecía caratulada como “Averiguación de causales de muerte” mientras se completaban las medidas judiciales y periciales necesarias.

 

De esta manera, la investigación logró establecer cómo se produjo la muerte del jinete y su caballo, aunque resta determinar por qué el cable eléctrico terminó haciendo contacto con el alambrado y si existieron responsabilidades vinculadas con el mantenimiento o las condiciones de las instalaciones.

Temas:

Jinete caballo electrocución descarga eléctrica Melchor Romero La Plata
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso