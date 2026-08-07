Un jinete y su caballo murieron electrocutados en un campo: la hipótesis de la tragedia

Las pericias determinaron que un hombre y su caballo murieron tras recibir una descarga eléctrica en un campo. Un cable habría energizado el alambrado perimetral. La Justicia investiga posibles responsabilidades por las instalaciones.
La investigación por la muerte de un jinete y su caballo encontrados en un campo de Melchor Romero, en La Plata, avanzó con un dato clave: las pericias determinaron que ambos fallecieron como consecuencia de una descarga eléctrica. Los investigadores buscan ahora establecer cómo se produjo la falla y si existen responsabilidades por el estado de las instalaciones.
El dramático episodio ocurrió este jueves en un predio ubicado en la zona de calles 168, entre 526 y 527. El propietario del campo encontró al hombre y al animal sin vida y, ante la escena, dio aviso inmediatamente al sistema de emergencias 911.
Cuando los investigadores llegaron al lugar observaron que el caballo se encontraba tendido sobre un cable perteneciente al tendido eléctrico, que a su vez hacía contacto con el alambrado perimetral del campo. El cuerpo del hombre estaba boca abajo, a pocos metros del animal, publicó 0221.
Las pericias determinaron cómo murieron
A partir de los estudios realizados en el lugar, los especialistas pudieron reconstruir la posible mecánica de la tragedia y establecer que tanto el jinete como el caballo recibieron una descarga eléctrica que resultó mortal.
La principal hipótesis indica que un cable eléctrico entró en contacto con el alambrado perimetral y lo energizó, provocando que la electricidad alcanzara a las víctimas.
Los indicios encontrados en el campo resultaron determinantes para orientar la investigación. La ubicación del caballo sobre el cable y la proximidad del cuerpo del hombre permitieron avanzar sobre la hipótesis de una electrocución, que posteriormente fue respaldada por las pericias.
Investigan el estado de las instalaciones eléctricas
La escena permaneció preservada para permitir el trabajo de los especialistas de Policía Científica, quienes realizaron distintos procedimientos sobre el tendido eléctrico y el alambrado.
Los peritos buscaron establecer de qué manera se produjo el contacto que habría provocado que la estructura metálica quedara electrificada y se transformara en una trampa mortal para el animal y el jinete.
Aunque las primeras pericias permitieron esclarecer la mecánica general del episodio, la investigación continuará para determinar si existió alguna deficiencia en las instalaciones eléctricas y si pueden establecerse responsabilidades por lo sucedido.
El jinete todavía no fue identificado
Hasta el momento no había podido establecerse oficialmente la identidad del hombre encontrado sin vida. Su cuerpo fue trasladado para la realización de la correspondiente autopsia.
El estudio forense permitirá complementar las actuaciones y aportar mayores precisiones sobre las circunstancias de la muerte, aunque los primeros resultados de las pericias realizadas en el campo señalaron a la descarga eléctrica como la causa del fallecimiento.
La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic.
La causa permanecía caratulada como “Averiguación de causales de muerte” mientras se completaban las medidas judiciales y periciales necesarias.
De esta manera, la investigación logró establecer cómo se produjo la muerte del jinete y su caballo, aunque resta determinar por qué el cable eléctrico terminó haciendo contacto con el alambrado y si existieron responsabilidades vinculadas con el mantenimiento o las condiciones de las instalaciones.