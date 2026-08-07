Gualeguaychú recibe la Expo Empleo 2026 con herramientas para conseguir trabajo

La Expo Empleo 2026 se desarrolla este viernes en Gualeguaychú con actividades destinadas a estudiantes y personas que buscan incorporarse al mercado laboral o encontrar nuevas oportunidades. La iniciativa es organizada por el Gobierno de Entre Ríos mediante el Ministerio de Gobierno y Trabajo.

El encuentro forma parte de la segunda edición de la Expo y Foro Educativo de Ciencia, Tecnología y Ambiente, denominada Gualeguaychú Sustenta. La incorporación de la propuesta laboral busca conectar a los participantes con empresas, instituciones educativas y organismos públicos.

Jóvenes y adultos pueden acceder a orientación para mejorar sus posibilidades de inserción, conocer alternativas de formación y establecer contactos con representantes de diferentes sectores. También se relevarán los perfiles requeridos actualmente por las empresas de la región.

Herramientas para buscar empleo

La Expo Empleo 2026 dispone de espacios para confeccionar currículums, realizar simulacros de entrevistas y analizar las fortalezas personales de cada postulante. Además, se ofrece la posibilidad de obtener una fotografía profesional para utilizar en perfiles laborales.

Durante la actividad también se desarrollan charlas y talleres sobre empleo, formación y nuevas demandas del mercado. El objetivo es brindar recursos prácticos que puedan ser utilizados por quienes buscan su primera oportunidad o pretenden cambiar de trabajo.

Expo Empleo 2026.

“Esta Expo permite que quienes están en búsqueda de su primer empleo, o de un cambio en su vida laboral, accedan a orientación, mejoren su preparación y establezcan nuevos contactos”, expresó el secretario de Trabajo y Seguridad Social, Mariano Camoirano.

Vinculación con el sector productivo

El funcionario explicó que el encuentro también permitirá conocer las necesidades de las empresas y orientar futuras capacitaciones. Según indicó, esa información será utilizada para diseñar políticas públicas relacionadas con los perfiles demandados por el sector productivo.

La actividad se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio de Gualeguaychú. Camoirano destacó la articulación con el intendente Mauricio Davico y la integración de la iniciativa dentro de Gualeguaychú Sustenta.

Desde la organización de la Expo Empleo 2026 remarcaron la importancia de vincular la formación con las necesidades reales de la producción. También expresaron que esperan convertir los contactos surgidos durante la jornada en nuevas acciones y oportunidades laborales.