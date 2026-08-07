 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Pago a contratistas

El Gobierno nacional amplió el plan para pagar deudas por obras y mantenimiento de rutas

La medida incorpora obligaciones por la compra de materiales y la prestación de servicios para conservar la Red Vial Nacional. Las empresas alcanzadas podrán adherirse hasta el 12 de agosto y recibir títulos públicos como forma de pago.

7 de Agosto de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.

La medida incorpora obligaciones por la compra de materiales y la prestación de servicios para conservar la Red Vial Nacional. Las empresas alcanzadas podrán adherirse hasta el 12 de agosto y recibir títulos públicos como forma de pago.

El Gobierno nacional amplió el régimen creado para cancelar deudas pendientes con empresas contratistas de obras públicas. La medida incorpora obligaciones por la compra de materiales y la prestación de servicios destinados al mantenimiento, la conservación y la operación de las rutas nacionales.

 

La modificación fue establecida mediante la Resolución 3/2026 de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La normativa extiende el alcance del Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública.

 

 

La ampliación comprende exclusivamente las contrataciones efectuadas por la Dirección Nacional de Vialidad bajo los regímenes previstos en los decretos 1023/2001 y 1030/2016. Podrán incluirse las deudas generadas entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025.

 

Cómo se cancelarán las deudas

 

El sistema permite que el Gobierno nacional pague las obligaciones reconocidas mediante la entrega de títulos públicos. Entre los conceptos contemplados se encuentran los certificados de obra, el acopio de materiales y las redeterminaciones de precios del período alcanzado.

 

Para ingresar, las empresas deberán firmar un acta acuerdo y renunciar a los reclamos relacionados con las acreencias incluidas. La nueva resolución aclara que esa renuncia solamente comprenderá los créditos devengados entre 2022 y 2025.

 

Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.

 

La medida busca evitar que la adhesión afecte derechos vinculados con otros períodos o trámites todavía no resueltos. De esta forma, se delimitan los alcances del acuerdo que deberán suscribir los contratistas.

 

Extendieron el plazo de adhesión

 

Las empresas conservarán la posibilidad de cobrar o reclamar certificados, redeterminaciones de precios y actos administrativos que todavía se encuentren pendientes de emisión o aprobación al momento de firmar el convenio.

 

 

Debido a la incorporación de nuevas obligaciones y a la modificación de las condiciones, el Gobierno nacional prorrogó el plazo de adhesión. Los contratistas registrados podrán presentar su solicitud hasta el 12 de agosto de 2026 inclusive.

 

La ampliación busca sumar a las empresas que prestaron servicios o aportaron materiales para el mantenimiento de la Red Vial Nacional. La cancelación dependerá del reconocimiento de cada deuda y del cumplimiento de los requisitos establecidos por el régimen.

Temas:

Gobierno nacional rutas nacionales obras públicas deudas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso