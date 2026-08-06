AGMER profundizará el plan de lucha y quedó facultado para definir nuevas medidas

El Congreso de AGMER sesionó en La Paz y resolvió profundizar el plan de lucha ante la falta de acuerdo salarial. Facultó a la conducción provincial para disponer medidas de acción y exigió la reapertura de la paritaria, además de plantear reclamos previsionales y educativos.
El Congreso Extraordinario de AGMER resolvió este jueves en La Paz profundizar el plan de lucha docente y facultó a la Comisión Directiva Central (CDC) para ejecutar las medidas de acción que considere necesarias en reclamo de una recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales, edilicias y de salud.
La definición se produjo en medio del conflicto salarial entre el gremio docente y el Gobierno de Entre Ríos. Entre las principales resoluciones, el sindicato exigió una nueva convocatoria a la paritaria salarial y cuestionó la decisión del Ejecutivo provincial de disponer por decreto el pago de una propuesta que había sido rechazada por las organizaciones sindicales.
El Congreso también incorporó reclamos relacionados con el funcionamiento de los comedores escolares y el financiamiento del sistema educativo. En ese sentido, reclamó “un sistema de comedores escolares acorde a la emergencia social” y recursos suficientes para garantizar el derecho a la educación.
AGMER exigió una nueva convocatoria a paritarias
La entidad gremial señaló que el Congreso sesionó después de la sanción de la reforma laboral y con la discusión salarial todavía sin resolución. Para AGMER, la determinación del Ejecutivo de liquidar por decreto la oferta rechazada previamente por los sindicatos afectó el funcionamiento de la negociación paritaria.
Entre las resoluciones aprobadas se estableció “exigir convocatoria a paritaria salarial” y reiterar los planteos realizados durante la primera sesión del Congreso, celebrada el pasado 23 de febrero.
A su vez, los congresales resolvieron profundizar el plan de lucha y otorgaron facultades a la conducción provincial para definir las próximas acciones. La decisión no estableció en esta instancia una medida específica ni una fecha concreta, sino que dejó en manos de la Comisión Directiva Central su implementación.
Reclamos por salarios y condiciones de las escuelas
El mandato aprobado estableció “profundizar el plan de lucha, facultando a la CDC a ejecutar todas las medidas de acción necesarias para la recuperación del salario docente, las condiciones laborales, de salud y edilicias, un sistema de comedores escolares acorde a la emergencia social y el financiamiento educativo para la defensa del derecho social y humano a la educación”.
De esta manera, el reclamo sindical no quedó limitado a la discusión salarial. El Congreso incorporó las condiciones de infraestructura de los establecimientos, la situación laboral de los trabajadores de la educación y las políticas destinadas a garantizar la alimentación de los estudiantes.
Además, AGMER expresó su rechazo a la reforma previsional. En las resoluciones difundidas luego del encuentro, el gremio decidió “rechazar la ley de reforma previsional que significa un retroceso en los salarios de activos y jubilados”.
Cuestionamientos por los comedores escolares
Uno de los puntos incluidos en el pliego de reivindicaciones estuvo relacionado con el nuevo esquema de provisión de alimentos para los comedores escolares de Entre Ríos. El Congreso reclamó la “suspensión inmediata” del Decreto 852/26.
En particular, AGMER expresó el “rechazo y suspensión inmediata del Decreto 852/26 el cual adjudica a la empresa Teknofood la provisión de alimentos ultra procesados a los comedores escolares”.
La situación de los comedores se incorporó así al conjunto de demandas que el sindicato buscará sostener en las próximas acciones gremiales, junto con la recomposición de los ingresos y el pedido de reapertura de la discusión paritaria.
Críticas al Gobierno provincial
El Congreso también cuestionó las declaraciones del gobernador respecto de la evolución de los salarios del sector educativo. Entre los puntos aprobados, la entidad resolvió “repudiar el discurso falaz del gobernador que afirmó que los sueldos iniciales docentes están por encima de la inflación”.
Asimismo, los congresales ratificaron su posición respecto del sistema previsional entrerriano. El sindicato decidió continuar respaldando una iniciativa impulsada por la Multisectorial en defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
En concreto, AGMER resolvió “continuar respaldando el proyecto del fondo fiduciario elaborado por la Multisectorial en defensa de la CJyPER como medida redistributiva para garantizar el sostenimiento de la misma”.
Repudio por los incidentes frente al Congreso Nacional
Entre sus definiciones políticas, el encuentro también se pronunció sobre los incidentes registrados este jueves durante la movilización desarrollada frente al Congreso de la Nación en rechazo a las modificaciones vinculadas con la Ley de Tierras y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
AGMER resolvió “repudiar y condenar la brutal represión desplegada frente al Congreso de la Nación sobre ciudadanas y ciudadanos que se manifestaban pacíficamente en defensa de nuestra soberanía y la actual Ley de Tierras”.