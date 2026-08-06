UPCN Entre Ríos rechazó cambios sobre tierras extranjeras: “La soberanía no se negocia”

UPCN Entre Ríos manifestó su rechazo a iniciativas que amplíen los límites para la extranjerización de tierras. “La tierra no es una mercancía más”, sostuvo el sindicato y advirtió sobre la protección de recursos estratégicos del país.
UPCN Entre Ríos rechazó cambios sobre tierras extranjeras y expresó su “profunda preocupación” ante iniciativas destinadas a flexibilizar la legislación que regula la propiedad de tierras rurales por parte de capitales foráneos. El sindicato consideró que una modificación de esas características debilitaría los mecanismos destinados a proteger el territorio y los recursos naturales argentinos.
A través de un comunicado, la organización gremial planteó que la discusión excede el ingreso de inversiones y debe analizarse desde una perspectiva vinculada con la soberanía nacional. “La tierra, la soberanía y el futuro de la Nación no pueden quedar librados únicamente a la lógica del mercado”, sostuvo UPCN Entre Ríos.
La entidad defendió, en ese sentido, los principios de la legislación vigente y recordó que fue concebida para establecer límites a la propiedad extranjera de tierras rurales. Según manifestó, esas restricciones buscaron “preservar la soberanía sobre nuestros recursos naturales y establecer límites razonables para resguardar el patrimonio que constituye el suelo argentino”.
La posición de UPCN sobre las tierras extranjeras
El sindicato entrerriano señaló que su postura se encontraba en consonancia con la expresada por el secretario general nacional de UPCN, Andrés Rodríguez, y con la posición adoptada por la Confederación General del Trabajo (CGT) frente al debate.
“Nos oponemos a cualquier iniciativa que amplíe los límites a la extranjerización de tierras o elimine los controles sobre la venta de nuestro territorio”, manifestó la organización sindical.
Para fundamentar su posición, UPCN enumeró una serie de recursos considerados estratégicos que se encuentran en territorio argentino. Mencionó las reservas de agua dulce, la capacidad productiva del suelo, los recursos energéticos, la biodiversidad y los minerales críticos, cuya importancia aumentó en el marco de las disputas económicas y geopolíticas internacionales.
“El valor de nuestro territorio trasciende cualquier coyuntura”
“Argentina es un país privilegiado. Posee algunas de las mayores reservas de agua dulce del planeta, enormes capacidades productivas, recursos energéticos estratégicos, biodiversidad única y minerales críticos que hoy ocupan un lugar central en la disputa geopolítica mundial”, expresó UPCN Entre Ríos.
En esa línea, el gremio sostuvo que las grandes potencias buscan asegurar su acceso a recursos como alimentos, agua, energía y minerales. Frente a ese escenario, consideró necesario analizar las políticas vinculadas con la propiedad de la tierra desde una perspectiva de largo plazo.
“Reducir esta discusión a una ecuación financiera sería un grave error”, advirtió el sindicato. Asimismo, sostuvo que el ingreso de capitales no debería constituirse como único criterio para definir políticas públicas relacionadas con recursos considerados estratégicos para el país.
Una discusión que excede los porcentajes
UPCN Entre Ríos también se refirió a las alternativas que contemplan modificar los porcentajes permitidos para la propiedad extranjera. Para el gremio, una eventual reducción respecto de propuestas iniciales no resolvería el cuestionamiento central. “Aunque se pretendan reducir porcentajes para presentar la propuesta como moderada, el problema de fondo permanece intacto. La soberanía no se negocia en términos estadísticos”, señaló el comunicado.
En ese sentido, agregó que “no alcanza con modificar límites numéricos para disipar una preocupación que es política, estratégica y profundamente ética”. La organización convocó, además, a la sociedad a involucrarse en las discusiones relacionadas con la propiedad del territorio y el manejo de los recursos naturales.
Recursos estratégicos e independencia económica
El sindicato vinculó su posición con una concepción económica según la cual las políticas públicas deben priorizar los intereses de la comunidad. “Estamos convencidos de que la economía debe estar al servicio del hombre y de la comunidad organizada, nunca a la inversa”, expresó.
También sostuvo que la independencia económica representa uno de los componentes fundamentales para garantizar la soberanía política. Desde esa perspectiva, UPCN consideró que el control sobre los recursos estratégicos constituye una condición necesaria para sostener un proyecto nacional de largo plazo.
“No puede existir un proyecto nacional sólido si renunciamos al control de nuestros recursos estratégicos o si subordinamos decisiones fundamentales a intereses ajenos al bien común”, afirmó la entidad gremial.
“La tierra no es una mercancía más”
En otro tramo del documento, UPCN apeló al valor histórico y generacional del territorio argentino. Señaló que la tierra fue “trabajada, defendida y construida por generaciones de argentinos” y sostuvo que su administración implica una responsabilidad hacia las próximas generaciones. “Es la herencia recibida de nuestros mayores y la responsabilidad que tenemos con quienes vendrán. No nos pertenece únicamente a nosotros; la administramos en nombre de las futuras generaciones”, expresó.
Finalmente, UPCN Entre Ríos aseguró que acompañará a los sectores que se manifiesten contra modificaciones que, desde su perspectiva, reduzcan las herramientas destinadas a proteger el territorio nacional. “Como trabajadores organizados rechazamos toda legislación que implique resignar herramientas de protección sobre nuestro territorio y nos sumamos a la voz de todos los sectores políticos, sociales, académicos y productivos que hoy rechazan este proyecto”, concluyó.
El comunicado cerró con una definición que sintetizó la postura de la organización sindical: “Porque la tierra no es una mercancía más. Es territorio, soberanía, identidad, producción, trabajo y futuro. Y esos valores no tienen precio”.