Confirmado: rechazaron el reclamo de Vélez y Boca sigue en la Copa Argentina

El Tribunal de Disciplina de la AFA desestimó por unanimidad el reclamo de Vélez y confirmó a Boca en la Copa Argentina. Consideró que hubo una infracción por incluir seis extranjeros en la planilla, pero no alineación indebida. El Xeneize deberá pagar una multa.
Boca en la Copa Argentina continuará su camino luego de que el Tribunal de Disciplina de la AFA rechazara por unanimidad el reclamo presentado por Vélez y mantuviera el resultado del encuentro de octavos de final. De esta manera, el Xeneize quedó oficialmente clasificado a los cuartos, instancia en la que enfrentará a Racing.
La presentación del Fortín estaba vinculada con la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla correspondiente al partido disputado el 2 de septiembre. Vélez pretendía que esa situación fuera considerada una alineación indebida y que, en consecuencia, se le otorgara la victoria por 3-0.
El Tribunal analizó el planteo y dio por acreditada la existencia de una infracción reglamentaria por parte de Boca. Sin embargo, estableció que la irregularidad no alcanzaba para modificar lo sucedido dentro del campo de juego.
Por qué rechazaron el reclamo de Vélez
En su resolución, el organismo decidió “mantener el resultado obtenido en el campo de juego”, por lo que quedó firme la clasificación que Boca había conseguido mediante la definición por penales.
El fallo estableció que la conducta del club “configura una infracción reglamentaria relativa a la confección, presentación y suscripción de la planilla oficial”. No obstante, aclaró que “no configura la alineación indebida prevista por el artículo 18 del Código Disciplinario”.
De esta manera, el Tribunal rechazó la pretensión de Vélez de avanzar de ronda mediante una resolución disciplinaria. El resultado deportivo se mantuvo y Boca conservó su lugar entre los ocho mejores equipos del certamen.
Boca recibió una multa
Aunque el reclamo no prosperó en cuanto a la clasificación, el Xeneize sí recibió una sanción económica por haber incluido a seis jugadores extranjeros en la nómina oficial presentada para el encuentro.
El Tribunal de Disciplina dispuso una multa equivalente a 1.000 valores de entrada. La sanción respondió exclusivamente a la irregularidad detectada en la confección y presentación de la planilla.
Así, la resolución diferenció entre la infracción administrativa cometida por Boca y una eventual alineación indebida. Esa distinción resultó determinante para sostener el resultado conseguido durante el partido y descartar la eliminación del conjunto xeneize.
Boca enfrentará a Racing por los cuartos de final
Con la controversia disciplinaria resuelta, Boca podrá concentrarse en su próximo compromiso. El Xeneize enfrentará a Racing este domingo 27 de septiembre en el Gigante de Arroyito, en Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina, precisó Diario Río Negro.
El encuentro definirá a uno de los semifinalistas del certamen. El vencedor tendrá como próximo rival a Banfield, que consiguió su clasificación después de eliminar por penales a Deportivo Riestra.
De esta manera, el reclamo de Vélez no alteró la clasificación de Boca en la Copa Argentina, aunque derivó en una sanción económica. Tras la resolución del Tribunal de Disciplina, el Xeneize quedó confirmado entre los ocho mejores y buscará ante Racing un lugar en las semifinales.