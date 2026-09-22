Adopción en Entre Ríos: la mayoría de los niños que esperan una familia tiene más de 8 años

REDACCIÓN ELONCE
Un conversatorio abordó los desafíos de la adopción en Entre Ríos. Alfredo Hoffman explicó a Elonce que muchos de los niños que esperan una familia tienen más de ocho años, son adolescentes o presentan alguna discapacidad.
La adopción en Entre Ríos fue el eje de un conversatorio realizado este martes en el Centro Cultural La Hendija, en Paraná, para visibilizar la realidad de los niños y adolescentes que esperan una familia y las expectativas de quienes desean adoptar. Alfredo Hoffman, integrante del equipo del Ministerio Público de la Defensa, brindó detalles a Elonce.
“Aquí en el Centro Cultural La Hendija se está haciendo este conversatorio en el marco del mes de la adopción. Septiembre es el mes de la adopción en nuestra provincia. Esto ha sido aprobado por ley”, explicó Hoffman.
La actividad fue impulsada por el Registro Único de Adoptantes junto con la editorial La Hendija. Según señaló el entrevistado, la propuesta buscó “concientizar y difundir de qué se trata la adopción, cuál es la realidad de la adopción en Entre Ríos y cuál es esta contradicción entre los deseos de las personas adultas y la realidad o las necesidades de los niños y adolescentes que están esperando una familia”.
La edad, uno de los principales desafíos
Uno de los ejes centrales estuvo relacionado con la diferencia entre las expectativas de quienes buscan adoptar y la situación de los niños y adolescentes declarados en estado de adoptabilidad.
“Hay una particularidad: por un lado, un deseo de los adultos de adoptar niños pequeños y, por otro, la realidad de los niños que están en declaración de adoptabilidad, que son niños más grandes, de más de 8 años. Muchos son adolescentes también”, sostuvo Hoffman.
A esa situación se suman condiciones de salud o discapacidad. “Hay muchos niños que tienen alguna complicación de salud o alguna discapacidad y, por lo general, las personas que se inscriben en el registro de adoptantes no están dispuestas, en principio, a adoptar niños de más edad, adolescentes o niños con alguna discapacidad”, indicó.
El acompañamiento durante el proceso de adopción
Ante esa diferencia entre las expectativas y la realidad, el Registro Único de Adoptantes desarrolla un trabajo interdisciplinario para acompañar a quienes buscan conformar una familia mediante la adopción.
“A través del Registro de Adoptantes se hace un trabajo con el equipo técnico de psicólogos y trabajadores sociales, por el cual también se pretende que se comprenda esta particularidad y tratar de ir corrigiendo esta estadística”, explicó el integrante del Ministerio Público de la Defensa.
El conversatorio estuvo abierto al público, aunque tuvo como destinatarios principales a quienes atravesaban un proceso de adopción o ya habían adoptado. “En este conversatorio se brindan conocimientos y herramientas muy útiles para personas que ya han adoptado un niño, una niña o un adolescente. Es todo un trabajo diario que hay que hacer más allá de que ya se haya concretado la adopción”, remarcó.
Historias de adopción contadas en primera persona
Del encuentro participaron la secretaria del Registro Único de Adoptantes, María Spais, como moderadora, y el defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, titular del Ministerio Público de la Defensa, organismo del cual depende el registro.
También estuvieron Laura Martin, mamá por adopción y directora de la editorial La Hendija, y Natividad Martínez Laca, una joven adoptada que compartió su experiencia, particularmente sobre haber sido adoptada a una edad mayor que la habitualmente pretendida por quienes se inscriben en el registro.
“Eso es lo importante, que nos cuenten tanto Natividad como Laura en primera persona lo que es la experiencia de la adopción”, destacó Hoffman. Los testimonios permitieron abordar el proceso no solamente desde una perspectiva institucional, sino también desde las experiencias de quienes lo atravesaron.