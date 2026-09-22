Entre Ríos tendrá varios días de sol y máximas de hasta 27 grados

REDACCIÓN ELONCE
El aumento de la temperatura en Entre Ríos se hará sentir desde este miércoles y se extenderá durante gran parte del fin de semana. Se esperan jornadas soleadas y máximas de hasta 27 grados, aunque las tormentas podrían regresar hacia el domingo.
El aumento de la temperatura en Entre Ríos comenzará a hacerse más evidente desde este miércoles, luego del marcado descenso térmico que acompañó el inicio de la primavera. Las condiciones cambiarán progresivamente y darán paso a varias jornadas con abundante presencia de sol, mañanas frescas y tardes cada vez más agradables.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en Paraná este miércoles se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 22°C. El cielo se presentará entre parcialmente nublado y mayormente despejado, sin probabilidades de precipitaciones.
La tendencia continuará el jueves, cuando el termómetro dará otro salto: la mínima rondará los 11 grados y la máxima alcanzará los 27°C. El sol volverá a tener protagonismo durante buena parte de la jornada y tampoco se anticipan lluvias.
El calorcito se instalará durante varios días
El ascenso térmico estará relacionado con la rotación del viento hacia el sector norte, que favorecerá el ingreso de aire más cálido y húmedo sobre el centro y norte de Argentina. De esta manera, quedará atrás el aire frío de origen polar que provocó bajas temperaturas y heladas tardías en diferentes sectores del centro del país.
El viernes mantendrá características similares en Paraná y zonas cercanas. La temperatura mínima se ubicaría alrededor de los 13 grados, mientras que por la tarde volvería a alcanzar los 27°C. El cielo tendrá algunas nubes, pero no se esperan precipitaciones.
Para el sábado, en tanto, continuará el ambiente primaveral. El SMN anticipa una mínima cercana a los 12 grados y una máxima de 26°C, nuevamente con condiciones estables. Así, Entre Ríos atravesará al menos cuatro jornadas consecutivas sin lluvias y con tardes templadas a cálidas, ideales para actividades al aire libre.
Cuándo podrían regresar las tormentas a Entre Ríos
Sin embargo, la estabilidad comenzaría a modificarse hacia el cierre del fin de semana. Durante el domingo aumentará la humedad y se aproximará un nuevo frente, que podría favorecer el desarrollo de chaparrones y tormentas sobre sectores del centro y noreste de Argentina.
En Paraná, el organismo nacional prevé para el domingo una mínima de 15 grados y una máxima de 25°C. La probabilidad de precipitaciones se mantiene por ahora baja, entre 0 y 10%, aunque el deterioro de las condiciones podría hacerse más evidente entre el final de esa jornada y el comienzo de la próxima semana.
De hecho, para el lunes 28 ya aparecen probabilidades de lluvias y tormentas de entre 10% y 40%, con temperaturas estimadas entre los 15 y los 25 grados. La evolución del frente durante los próximos días será determinante para precisar la intensidad y el alcance de las precipitaciones.
Un marcado cambio después del frío
El contraste térmico será significativo en apenas unos días. Después de las bajas temperaturas registradas al comienzo de la semana, las máximas se acercarán a los 27 grados en Paraná entre jueves y viernes. Las mañanas, aunque todavía frescas, también mostrarán un incremento progresivo de los registros.
La situación acompañará una tendencia más amplia sobre el centro del país, donde el ingreso de aire del norte permitirá una recuperación sostenida de las temperaturas. Hacia el sábado, en algunas zonas los valores podrían ubicarse entre 8 y 10 grados por encima de los habituales para esta época del año.
En Entre Ríos, entonces, el tramo central de la semana y el comienzo del fin de semana estarán caracterizados por sol, tardes agradables y un marcado aumento de la temperatura. El cambio más importante quedará reservado para el domingo y, especialmente, el lunes, cuando podrían reaparecer las tormentas. El SMN actualiza diariamente sus perspectivas semanales.