 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Se reunieron en Trabajo

El gobierno presentó "oferta salarial superadora" a los gremios docentes en paritaria: el detalle de la propuesta

En el marco de la audiencia paritaria desarrollada este martes en la Secretaría de Trabajo, la provincia formalizó una nueva propuesta de recomposición salarial para el sector docente y señaló que “otorga previsibilidad hasta fin de año”.

22 de Septiembre de 2026
El gobierno presentó "oferta salarial superadora" a los gremios docentes.
El gobierno presentó "oferta salarial superadora" a los gremios docentes. Foto: (Elonce).

En el marco de la audiencia paritaria desarrollada este martes en la Secretaría de Trabajo, la provincia formalizó una nueva propuesta de recomposición salarial para el sector docente y señaló que “otorga previsibilidad hasta fin de año”.

En el marco de la audiencia paritaria desarrollada este martes en la Secretaría de Trabajo, la provincia formalizó una nueva propuesta de recomposición salarial para el sector docente que supera el 7 por ciento de incremento.

La oferta actualiza de manera mensual la base de cálculo de los haberes e incrementa sustancialmente el porcentaje presentado la semana pasada.

 

La propuesta oficial establece un esquema de aumentos escalonados de carácter remunerativo, distribuidos de la siguiente manera: incremento del 3,5 por ciento con los haberes del mes de septiembre, del 1,5 por ciento con los haberes del noviembre y del 2 por ciento con los haberes de diciembre.

 

Al ser sumas remunerativas, el aumento impactará de forma directa en el próximo aguinaldo de los trabajadores de la educación.

Además, la suma formalizada es más del doble de lo ofrecido la semana anterior, lo que demuestra la voluntad de diálogo y el máximo esfuerzo financiero del Estado para dar respuesta al reclamo sindical.

Asimismo, se remarcó que este acuerdo aporta previsibilidad salarial hasta fin de año, garantizando un sendero de recomposición frente al costo de vida y asegurando la continuidad del ciclo lectivo.

 

Cabe destacar que las entidades gremiales convocadas pondrán la propuesta a consideración de sus bases.

 

De la reunión participaron los miembros paritarios del CGE y los representantes de la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y de la Unión Docentes Argentinos (UDA).

Temas:

paritaria gremios docentes trabajadores
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso