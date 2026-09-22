 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Dialogaron en Casa Rosada

Frigerio se reunió con Santilli por el Presupuesto 2027 y obras clave para Entre Ríos

Conversaron sobre el Presupuesto 2027, la deuda que el PAMI mantiene con Entre Ríos y una propuesta de mejora tarifaria para el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, que en caso de llevarse a cabo permitirá contar con fondos para más obras en la provincia.

22 de Septiembre de 2026
El gobernador Rogelio Frigerio y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El gobernador Rogelio Frigerio y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Foto: (GPER).

Conversaron sobre el Presupuesto 2027, la deuda que el PAMI mantiene con Entre Ríos y una propuesta de mejora tarifaria para el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, que en caso de llevarse a cabo permitirá contar con fondos para más obras en la provincia.

El gobernador Rogelio Frigerio, se reunió este martes en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para analizar los temas vinculados a la agenda conjunta entre la Nación y la provincia, así como los proyectos legislativos sobre el Presupuesto 2027 y la Reforma Política.

 

Frigerio y Santilli conversaron sobre el Presupuesto 2027, la deuda que el PAMI mantiene con Entre Ríos y una propuesta de mejora tarifaria para el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, que en caso de llevarse a cabo permitirá contar con fondos para más obras en la provincia.

 

Además, realizaron un seguimiento de algunas de las obras que ya se están llevando a cabo: los avances en la ruta 18, el sistema de tratamiento de afluentes y efluentes cloacales de Villaguay y la nueva planta potabilizadora de agua de Concordia.

Temas:

Entre Ríos Rogelio Frigerio Diego Santilli Salto Grande Casa Rosada
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso