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Haciendo Comunidad Celebración por el 119º aniversario

Seguí de Fiesta 2026: los detalles del festejo que espera una gran convocatoria

El intendente Edgardo Müller anticipó a Elonce cómo se prepara la ciudad para el festejo del próximo fin de semana. Habrá 160 emprendedores, un concurso gastronómico con 14 instituciones y una fuerte demanda de alojamiento. También precisó los horarios y recomendaciones para asistir.

22 de Septiembre de 2026
Seguí de Fiesta espera una gran convocatoria por sus 119 años.
Seguí de Fiesta espera una gran convocatoria por sus 119 años. Foto: (MdS)

REDACCIÓN ELONCE

El intendente Edgardo Müller anticipó a Elonce cómo se prepara la ciudad para el festejo del próximo fin de semana. Habrá 160 emprendedores, un concurso gastronómico con 14 instituciones y una fuerte demanda de alojamiento. También precisó los horarios y recomendaciones para asistir.

Seguí se prepara para celebrar sus 119 años con "Seguí de Fiesta", una convocatoria que promete movilizar durante el fin de semana no solo a la comunidad local, sino también a visitantes de Paraná, localidades de Paraná Campaña y otros puntos de Entre Ríos. El intendente de la localidad, Edgardo Müller, brindó a Elonce detalles de la organización y destacó el impacto que tendrá el evento en la ciudad.

 

El aniversario formal se conmemoró el 1º de septiembre, pero la localidad mantiene desde hace años la tradición de extender los festejos durante todo el mes. El cierre será este sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el Predio Ex Ferrocarril.

 

"Tenemos la costumbre los seguienses, desde hace muchos años, de festejar todo el mes y cerrar con esta actividad que tanto nos representa", señaló Müller. Tras la experiencia de la primera edición, aseguró que este año esperan nuevamente una importante concurrencia.

 

 

Emprendedores e instituciones serán protagonistas

 

Uno de los ejes será la participación de alrededor de 160 emprendedores y artesanos, tanto de Seguí como de otros lugares de la provincia. También habrá empresas locales que exhibirán sus productos y servicios ante los visitantes.

 

Además, 14 instituciones de la ciudad participarán de la tercera edición del concurso gastronómico. La propuesta involucrará a clubes, escuelas primarias y secundarias, Bomberos Voluntarios, cooperadoras y centros de jubilados, entre otras entidades.

 

Müller destacó que el movimiento ya se siente en diferentes sectores. "Moviliza mucho a toda la comunidad, a toda la ciudad, al comercio y a las empresas. La verdad que toda la ciudad está de fiesta", afirmó. Incluso indicó que existe una importante demanda de alojamiento para el fin de semana.

 

Horarios y recomendaciones para asistir

 

El sábado 26, el Predio Ex Ferrocarril abrirá a las 16 horas, mientras que los espectáculos comenzarán a las 18 horas. El domingo 27, en tanto, el espacio permanecerá abierto durante todo el día y las presentaciones artísticas se iniciarán a las 17 horas. La entrada será libre y gratuita.

 

 

Desde la organización solicitaron a quienes concurran que no ingresen con conservadoras con alimentos o bebidas. El objetivo es que puedan consumir en las cantinas administradas por las instituciones locales y, de esa manera, colaborar con ellas.

 

"La idea es que puedan colaborar, participar, disfrutar de un día agradable y recorrer todo lo que tiene el lugar para mostrarles", expresó Müller. El intendente también aprovechó para invitar a quienes lleguen desde otras localidades a recorrer Seguí y conocer sus diferentes espacios durante el fin de semana.

 

Seguí prepara su Fiesta de 119º Aniversario el 26 y 27 de septiembre

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