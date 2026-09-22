Reclamaron tras anuncio de posibles cambios en jardines maternales municipales de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Familias vinculadas con jardines maternales municipales expresaron a Elonce su preocupación por posibles cambios previstos para 2027. Pidieron información sobre la atención de los niños, la situación del personal y una eventual redistribución de matrículas.
Familias y representantes vecinales pidieron respuestas por el futuro de 20 jardines maternales municipales de Paraná ante los cambios que, según indicaron, comenzarán a regir durante el ciclo lectivo 2027. El reclamo fue planteado este martes frente al Jardín Maternal Arroyito, ubicado en el barrio 33 Orientales.
Las madres y vecinas autoconvocadas señalaron que la preocupación surgió después de la publicación de una circular del Consejo General de Educación, fechada el 17 de septiembre, a través de la que se dispuso que algunos jardines maternales municipales dejarán de contar con salas de tres años. Según interpretaron, el documento contemplaba una reorganización de los espacios que atendían a niños desde los 45 días hasta los tres años porque dejarían de contar con cargos docentes para esos espacios.
Daniela Cabeza, presidenta de la Comisión Vecinal Libertad, explicó a Elonce que las familias buscaban conocer el alcance de la medida. “Lo que quisiéramos es tener algo seguro, una respuesta sobre qué va a pasar con esos chicos y con todas esas trabajadoras”, sostuvo.
Incertidumbre por el ciclo lectivo 2027
Cabeza indicó que los 20 jardines municipales funcionan de 7 a 13 y reciben principalmente a hijos de familias trabajadoras. La referente señaló que el anuncio de la reorganización generó interrogantes respecto de la continuidad de esa franja horaria y de la atención brindada en cada barrio.
“El tema es la incertidumbre sobre qué va a pasar con esa fusión de los jardines municipales maternales. Queremos saber cómo continuará todo este proceso”, manifestó. Asimismo, aseguró que hasta el momento no habían recibido explicaciones oficiales: “Por lo pronto, no. Solo silencio y nada más que silencio”.
La representante vecinal también planteó dudas sobre la situación laboral de promotoras educativas, personal de limpieza, cocineras, coordinadores y directivos. Remarcó, además, el trabajo que los equipos realizaban en el acompañamiento de los niños y en la detección temprana de posibles dificultades en su desarrollo.
El acompañamiento de los equipos
Cabeza explicó que las promotoras confeccionan informes que permitían orientar a las familias para solicitar evaluaciones y tratamientos. “A través de esos informes, los chicos tuvieron el acompañamiento y la terapia necesaria, que fueron muy importantes durante todo este período”, afirmó.
Otro de los interrogantes estaba relacionado con una eventual distribución de alumnos en otras instituciones. Las familias reclamaron precisiones sobre los establecimientos a los que serían derivados y el proceso de adaptación que deberían atravesar los niños.
“No solamente hablamos del jardín municipal, sino de qué va a pasar con las trabajadoras y con los niños que necesitan un proceso de adaptación psicológico y emocional. Queremos saber cómo van a ser redistribuidos”, agregó la presidenta de la comisión vecinal.
La situación del Jardín Arroyito
Nadia Ortiz, madre de una alumna, explicó que las actividades del Jardín Arroyito se desarrollaban en un espacio ubicado junto a la parroquia San Agustín, debido a que el edificio propio no se encontraba en uso.
Según señaló, la puesta en valor del inmueble había sido planteada en 2019 y aprobada en 2024, pero el edificio permanecía en las mismas condiciones. También remarcó que la institución recibía a niños de diferentes sectores cercanos y que un eventual traslado obligaría a las familias a recorrer mayores distancias.
“Sin este jardín nos quedan instituciones muy lejos y tenemos que organizar otra logística. Hay padres que trabajan y este horario es el que les permite dejar a sus hijos”, relató Ortiz.
El vínculo de las familias con el jardín
La madre contó que su hijo mayor, que tenía 10 años, también había asistido al establecimiento y que parte del equipo continuaba trabajando en el lugar. “Confiamos en las maestras que están desde hace años. Uno deja a su hija con la tranquilidad de que va a estar bien”, expresó.
Además del horario, Ortiz destacó que los alumnos recibían desayuno, una colación a media mañana y almuerzo. La mujer señaló que el acompañamiento cotidiano brindado por las trabajadoras constituía uno de los motivos por los que las familias pretendían conservar la modalidad maternal.
Sobre las explicaciones recibidas, indicó: “Lo único que nos dicen es que no habrá sala de tres y que esa edad pasaría a las escuelas. Pero los horarios son diferentes y hay muchas madres y padres que trabajan durante la mañana”.
El pedido de una respuesta oficial
Las familias aclararon que la movilización buscó visibilizar el planteo y obtener información precisa antes del inicio de las inscripciones para el próximo ciclo lectivo. También solicitaron que la comunidad acompañara el reclamo por tratarse de una situación que, según afirmaron, alcanzaba a distintos sectores de Paraná.
Cabeza recordó que la circular había sido publicada el 17 de septiembre y que el reclamo público se realizó cinco días después. “Queremos tener un criterio y una respuesta certera para saber cómo seguirá este proceso que recién comienza”, concluyó.
Los padres aguardaban precisiones sobre el funcionamiento de los 20 jardines maternales municipales, la continuidad de las salas para niños de hasta tres años, los horarios, los lugares de atención y la situación del personal afectado.
Qué dice la resolución de Coordinación de Educación Formal y No formal
De acuerdo a una comunicación de la Coordinación de Educación Formal y No formal, dirigida a la Dirección de Espacios de Cuidado de Primera Infancia, Subdirección de Equipo Interdisciplinario, Despacho Administrativo, directoras y/o responsables institucionales de los jardines maternales municipales, “la medida responde al trabajo conjunto con CGE, con quien el Municipio tiene convenio mediante el cual se otorga a los Jardines Maternales cargos docentes que brindan sus servicios en determinadas instituciones establecidos mediante el Marco de Colaboración Mutua Resolución 4931/2022 CGE y las Acta Acuerdo de Colaboración Mutua en vigencia específicos para cada uno de los establecimientos”.
“Atento a la disposición del Consejo General de Educación de Entre Ríos que impulsa la universalización de la sala de 3 años como parte de su política para la primera infancia y el Plan Educativo Provincial, y en pos del trabajo mancomunado entre ambos niveles de gobierno en cuanto a la atención del nivel inicial, se detallaron las instituciones que ya no contarán con sala de 3 años a partir del ciclo lectivo 2027”, expresa el comunicado al que accedió Elonce.
A continuación, los jardines que ya no contarán con sala de 3 años a partir del ciclo lectivo 2027 serán: Abejitas, Arroyito, Casita de Ensueño, Costerito, El Peludito, El Trencito, Estrellitas, Evita, Humito Azul, Isleritos Puente Blanco, Los Gauchitos de la Virgen de Luján, Los Jilgueritos Las Lomitas, Los Pingüinitos, Los Pollitos, Pancitas Verdes, Patito Siriri, San Pablo, Semillitas de Ilusión y Tortuguitas.
“Asimismo, se ratifica que las instituciones sí recibirán los niños y niñas de 45 días a 2 años, con la correspondiente reorganización que ello demande y con redoblado compromiso de priorizar y fortalecer el cuidado y educación que resultan fundamentales para su desarrollo”, indica el comunicado.
A continuación, el detalle de los Jardines Municipales que sí podrá inscribir y brindar los servicios a niños y niñas de 45 días a 3 años: Amiguitos, El Boyerito, El Principito, Gurisitos, Isleritos San Martin, La Princesita, Oro de Sol, Pimpollitos, Puente de Colores y Rayito de Luz.
“Desde la Dirección de Espacios de Cuidado de Primera Infancia, y desde cada Jardín Maternal Municipal, se deberá garantizar el proceso de acompañamiento y orientación a las familias, procurando brindar información clara y atender las situaciones particulares que puedan presentarse”, indica el comunicado al que accedió Elonce.