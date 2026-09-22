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Sociedad Mar del Plata

Encapuchados ingresaron a una vivienda y robaron 20 millones de pesos

Los delincuentes ingresaron por el primer piso de un chalet y redujeron a los propietarios. Se llevaron dólares y escaparon en un vehículo sin patente.

22 de Septiembre de 2026
Entradera en un barrio de Mar del Plata
Entradera en un barrio de Mar del Plata

Los delincuentes ingresaron por el primer piso de un chalet y redujeron a los propietarios. Se llevaron dólares y escaparon en un vehículo sin patente.

Una familia fue víctima de una entradera durante la noche en el barrio Divino Rostro, en Mar del Plata, donde al menos cinco delincuentes encapuchados ingresaron a un chalet, redujeron a los propietarios y escaparon con alrededor de 20 millones de pesos y una cantidad de dólares que todavía no fue precisada.

 

El hecho ocurrió en una vivienda de Matheu al 1600. De acuerdo con las primeras averiguaciones, los asaltantes accedieron al inmueble por el primer piso, aprovechando las características de la propiedad y la vegetación de los alrededores.

 

Una vez dentro de la casa, los delincuentes amenazaron y redujeron a los ocupantes. Según la reconstrucción inicial, permanecieron aproximadamente 15 minutos en la vivienda y durante ese lapso buscaron y se apoderaron del dinero.

Tras concretar el robo, los cinco hombres escaparon en un automóvil que no tenía colocada la patente. Hasta el momento no fueron identificados.

 

La investigación apunta ahora a reconstruir el recorrido realizado por los delincuentes antes y después del asalto. Para eso, personal policial comenzó a relevar las imágenes registradas por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y por dispositivos de viviendas y comercios de la zona.

 

La causa quedó en manos de la Fiscalía de robos calificados de casa particulares a cargo de Mariano Moyano, mientras que efectivos de la comisaría novena llevan adelante las primeras medidas para intentar identificar a los autores.

Temas:

Mar del Plata entradera Robo Vivienda policiales
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