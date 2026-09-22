Robó una cámara de seguridad, la puso en una habitación y el dueño veía todo desde el celular

Un insólito robo ocurrido en el departamento de Rawson, provincia de San Juan, terminó exponiendo al principal sospechoso por el propio objeto sustraído. El hombre se llevó una cámara de seguridad instalada en el frente de una vivienda y posteriormente la colocó en otro domicilio, sin advertir que el dispositivo seguía conectado a la cuenta de su propietario.

El damnificado había denunciado la desaparición de una cámara modelo IMOU Bullet. Sin embargo, conservaba un código de acceso temporal a la aplicación utilizada para controlar el equipo y decidió comprobar si todavía podía ingresar a la transmisión.

Para su sorpresa, logró conectarse y comenzó a observar en tiempo real el interior de una habitación que no reconocía. En las imágenes podía verse a un hombre dentro del lugar y distintos elementos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares y computadoras.

La propia cámara permitió ubicar el domicilio

La víctima comunicó inmediatamente lo ocurrido en la Subcomisaría Ansilta y aportó los datos obtenidos desde la aplicación. A partir de esa información se realizaron averiguaciones para determinar desde dónde estaba transmitiendo la cámara de seguridad.

Las tareas permitieron vincular la señal con una vivienda ubicada en el barrio Alameda, en Rawson. Con esos elementos se avanzó con una medida judicial para ingresar al inmueble y comprobar si el dispositivo denunciado como robado se encontraba allí.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron la cámara dentro de una de las habitaciones. El equipo permanecía encendido y continuaba transmitiendo las imágenes a través de la aplicación que todavía podía consultar su dueño original.

Encontraron otros elementos durante el allanamiento

Además del dispositivo buscado, dentro del domicilio fue hallada un arma de aire comprimido de fabricación casera. El elemento quedó incorporado a las actuaciones para determinar su procedencia y las circunstancias en las que se encontraba en la vivienda.

El hombre señalado como principal sospechoso no estaba en el inmueble cuando se concretó el procedimiento. Fue identificado como Carlos Esteban Butierres y, de acuerdo con la información difundida tras el operativo, quedó con pedido de captura.

La investigación continuará ahora para localizarlo y determinar su participación en el robo de la cámara de seguridad. También se deberá establecer la procedencia de los restantes objetos observados durante la transmisión y encontrados en el domicilio.