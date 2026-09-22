Atraparon en Gualeguaychú a un prófugo buscado por abuso sexual agravado

Un hombre que permanecía prófugo de la Justicia fue detenido durante las últimas horas en pleno centro de Gualeguaychú. Sobre él pesaba un pedido de captura vigente en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado.

La orden había sido emitida a pedido del Juzgado de Garantías Nº3 de Moreno-General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. A partir de esa medida judicial se realizaron distintas averiguaciones para determinar dónde se encontraba el hombre buscado.

El avance de la investigación permitió establecer que se encontraba en Gualeguaychú. Con esa información, se realizaron seguimientos y verificaciones hasta poder precisar sus movimientos dentro de la ciudad.

Cómo localizaron al hombre buscado

Para establecer su paradero se analizaron distintas fuentes de información y medidas judiciales que permanecían activas. Entre ellas se consultaron los registros del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), donde figuraba el requerimiento de captura.

A partir de esos datos se pudo delimitar la zona en la que se encontraba el prófugo y avanzar sobre su localización. Las tareas continuaron hasta que finalmente fue reconocido mientras se desplazaba por el área céntrica de Gualeguaychú.

Una vez corroborada su identidad, se hizo efectiva la orden judicial que permanecía vigente. El procedimiento se desarrolló en la vía pública y no se informaron incidentes durante el momento de la detención, según informó R2820.

Quedó a disposición de la Justicia

Tras ser detenido, el hombre fue trasladado a una dependencia para cumplir con las actuaciones correspondientes. Desde allí se dio aviso al juzgado bonaerense que había solicitado su captura.

La causa por la cual era requerido está vinculada con una investigación por abuso sexual con acceso carnal agravado. La detención no implica una condena, sino el cumplimiento de la orden dispuesta dentro de ese expediente judicial.

Ahora deberán coordinarse los pasos procesales para que el detenido quede a disposición de las autoridades que intervienen en la causa. Entre las medidas a definir se encuentra su eventual traslado hacia la jurisdicción donde se tramita la investigación.

La captura se concretó en pleno centro

La búsqueda terminó en una zona céntrica de Gualeguaychú, luego de que las tareas previas permitieran establecer con precisión dónde podía ser encontrado. La información reunida fue utilizada para concretar la detención sin necesidad de extender el procedimiento a otros sectores.

El pedido de captura se encontraba vigente al momento de su identificación, por lo que inmediatamente se comunicó la situación a la Justicia. No trascendieron, hasta el momento, detalles sobre cuánto tiempo llevaba el hombre prófugo ni las circunstancias en las que había llegado a la ciudad entrerriana.

Con la detención concretada en Gualeguaychú, el acusado quedó nuevamente sujeto al proceso judicial iniciado en Buenos Aires. La investigación continuará ahora bajo la órbita del Juzgado de Garantías Nº3 de Moreno-General Rodríguez.