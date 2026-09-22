Detuvieron a una pareja con droga, secuestraron 23 armas de fuego y más de 1.700 municiones

La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo en Mendoza a un hombre y una mujer investigados por comercialización de estupefacientes y secuestró un arsenal.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, detuvo en Mendoza a un hombre y una mujer investigados por comercialización de estupefacientes y secuestró más de seis kilos de cocaína y marihuana, 23 armas de fuego, más de 1.700 municiones, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento de droga.
La investigación se inició a partir de tareas realizadas por personal especializado de la PSA, que detectó maniobras compatibles con la venta de estupefacientes en distintos domicilios de la localidad de Guaymallén. Así, lograron identificar a uno de los investigados, quien registraba antecedentes vinculados con infracciones a la Ley 23.737 y tenencia de armas de fuego.
A partir de seguimientos, los efectivos determinaron que el hombre presuntamente realizaba maniobras de comercialización de drogas junto con su pareja y lograron identificar el domicilio en el que residían, ubicado en Luján de Cuyo.
En el marco de la investigación, los agentes realizaron un seguimiento sobre el principal investigado y detectaron una maniobra compatible con la venta de estupefacientes.
La requisa del presunto comprador permitió hallar cocaína y avanzar con la detención del sospechoso y el allanamiento de su vivienda.
Durante el procedimiento en el domicilio fue detenida su pareja y se secuestraron más de tres kilos de cocaína y más de dos kilos de marihuana, además de 23 armas de fuego de distintos calibres, más de 1.700 municiones, balanzas de precisión y otros elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.
Asimismo, los efectivos incautaron importantes sumas de dinero en moneda nacional y extranjera, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.
Los detenidos y todo lo secuestrado quedaron a disposición de la Justicia. La investigación tramita ante la Unidad Fiscal de Mendoza, Área de Litigio de Casos Sencillos, con intervención del Juzgado de Garantías en turno, a cargo de Alberto Carelli.