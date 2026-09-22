El frío no quiere irse, pero se viene un fuerte ascenso de temperatura: cómo estará el tiempo esta semana

El avance de una masa de aire frío de origen polar comenzará a modificar las condiciones sobre gran parte del territorio argentino. El descenso térmico será marcado y alcanzará su expresión más contundente en la madrugada del martes, sobre el centro del país, según indica el sitio Meteored.

Pero ese episodio frío será breve. A partir del miércoles el viento rotará al sector norte y dará inicio a un ascenso térmico progresivo que se extenderá hasta el fin de semana, cuando la combinación de calor y humedad preparará el escenario para el regreso de la inestabilidad.

La madrugada del martes concentrará el momento más frío de toda la secuencia. Las heladas se extenderán sobre buena parte de la zona central, con mayor intensidad sobre el centro y el sur de Buenos Aires, y alcanzarán también sectores de La Pampa, el sur de Córdoba y el sur de Santa Fe.

El mecanismo será el enfriamiento radiativo: con cielo despejado, aire seco y viento más calmo, la superficie perderá calor con rapidez durante la noche. Por eso, aun con valores de abrigo del orden de 2 °C a 4 °C, la temperatura a nivel del suelo podría descender varios grados más y ubicarse por debajo de 0 °C.

Rotación del viento al norte y calor hacia el fin de semana

Desde el miércoles el viento rotará al sector norte y transportará aire cálido y húmedo hacia el centro y norte del país. El ascenso térmico será progresivo y se consolidará hacia el sábado.

El domingo, ya con calor y elevada humedad, el avance de un nuevo sistema frontal podría dejar chaparrones y tormentas tanto en el centro como en el noreste del país. Llegará después de un período muy estable: los acumulados hasta la noche del sábado serán prácticamente nulos en la región Pampeana.

Paraná tendrá mañanas frías y tardes de hasta 27 grados

El pronóstico para Paraná anticipa una semana con mañanas frías, tardes cada vez más templadas y temperaturas máximas que alcanzarán los 27 grados, según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones permanecerán estables durante varios días y las probabilidades de lluvias recién aumentarán hacia el domingo.

Para este martes 22 de septiembre, el organismo prevé una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 17°C. El cielo se presentará mayormente nublado durante las primeras horas, con mayor presencia del sol hacia el mediodía y la tarde. La probabilidad de precipitaciones será del 0%.

El miércoles será todavía más frío durante la mañana. La mínima descenderá hasta los 6 grados, mientras que por la tarde se producirá un marcado ascenso térmico y la máxima llegará a 22°C. Tampoco se esperan lluvias.

Fuerte ascenso de las temperaturas

El cambio más significativo comenzará a sentirse el jueves. Paraná tendrá una mínima de 11 grados y una máxima que trepará hasta los 27°C. El cielo estará entre despejado y parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones.

Las condiciones se mantendrán similares el viernes 25, con una mínima prevista de 13 grados y nuevamente una máxima de 27°C. Para el sábado se anticipa otra jornada agradable, con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas se ubicarán entre los 12 y los 26 grados, manteniendo el escenario de estabilidad que dominará buena parte de la semana.

Cuándo podrían regresar las lluvias a Paraná

El panorama comenzaría a modificarse durante el domingo 27 de septiembre. La temperatura mínima subirá hasta los 15 grados y la máxima rondará los 25°C, mientras aumentará la nubosidad.

El SMN estima una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% para la tarde y la noche del domingo, cuando podrían registrarse lluvias en la capital entrerriana.

La inestabilidad continuaría durante el lunes 28, con mínima de 15 grados y máxima de 25°C. Para esa jornada se mantienen probabilidades de precipitaciones de entre 10% y 40%, tanto durante la mañana como hacia la tarde y la noche.