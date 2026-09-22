Luis Miguel vuelve a los escenarios: anunció el "Tour 2027"

El cantante mexicano confirmó una nueva gira para 2027 a través de sus redes sociales, aunque hasta el momento no reveló las fechas, ciudades ni los países que visitará.
Luis Miguel anunció el "Tour 2027" en sus redes sociales, tras el impacto musical que causaron los recitales que se llevaron adelante durante la gira llevada a cabo entre 2023 y 2024.
El "Sol de México" regresará a las tablas y demostrará una vez más que es mucho más que un intérprete, sino un fenómeno cultural que supo atravesar décadas con una vigencia inquebrantable.
Desde su debut cuando era apenas un niño hasta consolidarse como una de las voces más admiradas del mundo, el cantante construyó una carrera única, llena de récords, premios y momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva de América Latina.
Nacido en San Juan, Puerto Rico, pero criado en México, Luis Miguel Gallego Basteri mostró desde muy joven un talento fuera de lo común. A los 11 años lanzó su primer álbum, Un sol, y rápidamente se convirtió en un ídolo juvenil.
Pero lejos de quedarse en el fenómeno de moda, supo reinventarse y madurar artísticamente hasta convertirse en una de las figuras más respetadas de la música en español.
A lo largo de su carrera, Luis Miguel exploró diversos géneros: desde el pop y las baladas románticas hasta el bolero, género que ayudó a resucitar con sus recordados discos Romance (1991), Segundo romance, Romances y Mis romances, que vendieron millones de copias y reintrodujeron la obra de grandes compositores como Armando Manzanero y Agustín Lara a las nuevas generaciones.
Cómo fue la última gira de Luis Miguel
El Luis Miguel Tour 2023-2024 comenzó el 3 de agosto de 2023 en el Movistar Arena de Buenos Aires. Durante el recorrido, el cantante pasó por distintos países de América y también por España, con presentaciones en grandes estadios y arenas.
En la Argentina, el artista regresó en diciembre de 2024 para cerrar oficialmente la gira. Primero se había anunciado un show para el 17 de diciembre en el Campo Argentino de Polo y luego se agregó una segunda presentación para el 18.
El último concierto se realizó el 18 de diciembre de 2024 en Buenos Aires, poniendo punto final a un recorrido que había comenzado más de un año antes en la misma ciudad.
Casi dos años después de aquella despedida, Luis Miguel confirmó que volverá a salir de gira en 2027. Sus seguidores deberán esperar nuevos anuncios para saber cuándo comenzarán los shows y si la nueva gira incluirá una nueva visita a la Argentina.