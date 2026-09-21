Inhabilitaron a Mauro Icardi para conducir tras un polémico video con la China Suárez

Mauro Icardi fue inhabilitado preventivamente para conducir luego de la difusión de un video en el que la China Suárez aparecía sin cinturón y con gran parte del cuerpo fuera de un auto en movimiento. Además, detectaron que el futbolista tenía su licencia vencida desde 2019.
Mauro Icardi fue inhabilitado preventivamente para conducir por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, luego de que se viralizara un video publicado por Eugenia “la China” Suárez en el que la actriz aparecía sin cinturón de seguridad y con gran parte del cuerpo fuera de la ventanilla mientras el futbolista manejaba.
Las imágenes fueron registradas mientras la pareja circulaba en un vehículo por un barrio privado. Durante la secuencia, Suárez se quitó el cinturón, se ubicó sobre la ventanilla y quedó parcialmente fuera del habitáculo, mientras Icardi continuó conduciendo. La publicación se difundió rápidamente en redes sociales y motivó la intervención de las autoridades bonaerenses.
Desde la cartera provincial consideraron que la situación implicó un riesgo para la actriz, los demás ocupantes y terceros. También cuestionaron la conducta del futbolista por continuar la marcha ante la maniobra realizada por su acompañante.
Detectaron que tenía la licencia vencida desde 2019
A partir de la repercusión del video, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial verificó la situación de Icardi y encontró otra irregularidad: su licencia de conducir estaba vencida desde mayo de 2019. Ante esa situación, se resolvió aplicarle una inhabilitación preventiva en los términos de la Ley Provincial N° 13.927.
La medida implica que el delantero no podrá conducir mientras permanezca vigente la restricción. Según se explicó, la inhabilitación se aplicó porque no existía actualmente una licencia válida sobre la cual disponer una suspensión.
El futbolista tiene domicilio registrado en territorio bonaerense, por lo que deberá regularizar su situación ante la jurisdicción correspondiente si pretende obtener nuevamente una licencia. La normativa también establece una serie de requisitos antes de recuperar la habilitación.
Qué deberá hacer Icardi para volver a conducir
Antes de volver a manejar, Icardi tendrá que someterse a una evaluación para determinar si reúne las condiciones necesarias para conducir. Desde el Ministerio indicaron específicamente que deberá determinarse si se encuentra psíquicamente apto antes de obtener una nueva licencia.
La decisión administrativa surgió después de que la publicación de Suárez pusiera la situación bajo la mirada de las autoridades. En el video, la actriz también se acercaba al conductor y le daba un beso mientras el vehículo continuaba en movimiento, publicó Los Andes.
De esta manera, una publicación realizada originalmente en las redes sociales de la pareja terminó derivando en una intervención oficial y permitió detectar que Icardi llevaba más de siete años con su licencia argentina vencida. La inhabilitación preventiva permanecerá vigente hasta que se resuelva su situación administrativa.