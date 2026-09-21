Día de la Sanidad: desde ATSA analizaron la difícil situación de los trabajadores del sector

En el Día de la Sanidad, trabajadores del sector renovaron su reclamo por mejores salarios y condiciones laborales. Mariela Ponce, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), afirmó que muchos empleados debían desempeñarse en más de una institución porque sus ingresos no alcanzaban para cubrir las necesidades básicas.

“Los trabajadores pasamos largas guardias y hoy estamos atravesando momentos difíciles. A muchos no les alcanza con un sueldo y tienen que cumplir otras funciones, hacer más guardias o trabajar en dos lugares”, explicó Ponce en comunicación con Elonce.

La dirigente reconoció el profesionalismo y el compromiso cotidiano del personal, tanto del sistema público como del privado. Además, pidió que la salud ocupara un lugar central en las políticas gubernamentales.

“El sistema de salud está precarizado”

Ponce sostuvo que el sector atravesaba una situación compleja debido a la pérdida del poder adquisitivo y al deterioro de las condiciones laborales.

“Deseamos poder resolver esta situación con gobiernos que realmente pongan a la salud en el primer lugar. Tenemos un sistema muy precarizado y trabajadores que no llegan a fin de mes”, manifestó.

Consultada sobre si la fecha debía celebrarse en ese contexto, respondió que era necesario reconocer la tarea del personal y generar espacios de encuentro, pese a las dificultades existentes.

“Siempre celebramos porque hay que celebrar la vida, el amor y esta hermosa actividad. Estos momentos son necesarios porque la realidad que vivimos nos obliga a estar más juntos y fuertes que nunca”, expresó.

ATSA había realizado un encuentro en Concordia y preparaba otra celebración para noviembre. La entidad también proyectaba una actividad en Paraná destinada a reunir a los trabajadores del sector.

Guardias mínimas y pago doble

Ponce explicó que el Día de la Sanidad era considerado una jornada no laborable para los trabajadores comprendidos en la actividad privada.

“Los establecimientos garantizaron las guardias mínimas y a aquellos trabajadores que cumplieron funciones les corresponde el pago doble”, precisó.

El esquema permitió sostener la asistencia en sanatorios y clínicas, especialmente en los servicios esenciales y las áreas de urgencias.

Reclamo por salarios y derechos laborales

La integrante de ATSA señaló que las demandas salariales no eran nuevas, pero consideró que el contexto había incorporado otros motivos de preocupación.

“Siempre peleamos por mejores sueldos y buenas remuneraciones, pero cada vez se hace más cuesta arriba. Hoy no solamente reclamamos salarios, sino que también enfrentamos políticas que van contra los derechos de los trabajadores”, afirmó.

Ponce mencionó entre los sectores afectados a los jubilados y las personas con discapacidad. También señaló las dificultades económicas de los sanatorios por las deudas o demoras en los pagos de obras sociales, PAMI y OSER.

“La situación de la salud no es favorable y los trabajadores terminan siendo los más afectados. Son ellos quienes sacan adelante el sistema, tanto en la parte pública como en la privada”, remarcó.

El mensaje de ATSA a los trabajadores

La dirigente convocó al personal sanitario a fortalecer la unidad y recurrir al sindicato para defender sus derechos.

“Les digo que nos unamos. Detrás hay un sindicato que brega por sus derechos, por mejores salarios y por condiciones laborales dignas. Juntos tenemos que ir a esta lucha”, sostuvo.

También destacó la importancia de cuidar la salud mental de quienes trabajan en clínicas, sanatorios y otros establecimientos asistenciales. En ese sentido, mencionó los espacios de contención, recreación, deporte y formación ofrecidos por el gremio.

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“El trabajador tiene que estar bien mentalmente porque atravesamos momentos difíciles. Desde el sindicato impulsamos espacios de contención, esparcimiento y capacitación”, explicó.

Finalmente, Ponce envió un saludo en nombre de la comisión directiva de ATSA y expresó su expectativa de que el sector alcanzara un mayor reconocimiento.

“Los abrazamos con el corazón y con la esperanza de que algún día podamos tener mejores salarios y condiciones. Hay un gran equipo que trabaja todos los días para que nuestros compañeros estén mejor”, concluyó.