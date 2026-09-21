Día de la Sanidad: reconocieron a quienes sostienen el sistema de salud

El Ministerio de Salud de Entre Ríos reconoció la labor del personal de los sectores público y privado. La fecha fue incorporada oficialmente al ámbito provincial en 2024 y alcanzó a trabajadores de hospitales, centros de salud y otras dependencias.
En el Día de la Sanidad, conmemorado este lunes 21 de septiembre, el Ministerio de Salud de Entre Ríos reconoció a quienes sostuvieron el sistema de salud desde diferentes profesiones, oficios y funciones. El homenaje comprendió al personal de los ámbitos público y privado que desarrolló tareas de promoción, prevención, atención y cuidado de la comunidad.
La cartera sanitaria destacó el trabajo realizado en los 66 hospitales, los 208 centros de atención primaria y los demás establecimientos distribuidos en el territorio provincial. En esos espacios, los equipos brindaron asistencia y desarrollaron acciones destinadas a garantizar el acceso de la población a los servicios sanitarios.
El reconocimiento alcanzó a médicos, enfermeros, odontólogos, obstetras, kinesiólogos, psicólogos, trabajadores sociales, bioingenieros, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, profesores de Educación Física, agentes sanitarios, técnicos, administrativos, choferes y personal de mantenimiento, entre otros integrantes del sistema.
Una tarea que incluyó prevención y asistencia
Desde el Ministerio remarcaron que la labor sanitaria no se limitó a la atención de enfermedades. Los equipos también participaron en campañas de vacunación, vigilancia epidemiológica, planificación, formación de profesionales y acompañamiento de las comunidades.
Estas tareas permitieron anticipar problemas, organizar respuestas ante emergencias y sostener los cuidados durante todo el año. Cada trabajador contribuyó desde su función específica a las políticas sanitarias aplicadas en los diferentes departamentos entrerrianos.
La conmemoración representó, además, una oportunidad para reconocer el carácter colectivo del sistema. Las autoridades señalaron que la atención de la población requirió la participación coordinada de profesionales, técnicos y personal encargado de tareas administrativas, logísticas y de mantenimiento.
El reconocimiento en el sistema público
El Día de la Sanidad tuvo históricamente reconocimiento dentro del sector privado. En 2024, el Ministerio de Salud de Entre Ríos incorporó formalmente la fecha al ámbito público provincial mediante la Resolución N.º 1752.
La disposición permitió incluir en la conmemoración a los trabajadores que se desempeñaban en hospitales, centros de atención primaria y otros organismos sanitarios dependientes del Estado entrerriano.
A dos años de aquella decisión, la provincia volvió a reconocer a quienes sostuvieron las políticas y acciones sanitarias. El homenaje comprendió tanto las intervenciones desarrolladas ante emergencias como el trabajo diario de prevención, atención y acompañamiento a la población.