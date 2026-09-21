Valentín Barco palpitó el último partido de Messi con Argentina: “Es un vacío imposible de llenar”

Valentín Barco llegó al país para incorporarse a la Selección argentina de cara a una fecha FIFA que tendrá un fuerte componente emocional por la despedida de Lionel Messi. El futbolista fue el primero de los convocados por Lionel Scaloni en arribar y se refirió a lo que significará afrontar el último encuentro del capitán con la Albiceleste.

La Selección disputará tres amistosos durante esta ventana internacional y cerrará su calendario el 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental. Ese encuentro marcará la despedida de Messi con la camiseta argentina y Barco reconoció que existe una expectativa especial dentro del plantel.

“Estamos todos muy emocionados y esperamos estar a la altura en su despedida. Nadie se imagina una Selección sin él, es un vacío muy grande el que va a dejar, imposible de llenar”, expresó el futbolista en declaraciones a ESPN luego de arribar al país.

Barco y su admiración por Messi

No es la primera vez que Valentín Barco manifiesta públicamente lo que representa Messi para su carrera. Después de que el capitán comunicara su decisión de dejar la Selección, el jugador había publicado un mensaje en el que recordó que desde pequeño soñaba con poder compartir un equipo con él.

“Desde que era un nene me imaginé poder jugar con vos, sos mi ídolo. Poder contar que compartimos Selección y en un Mundial es un sueño hecho realidad”, había escrito Barco. El futbolista también destacó el trato que recibió del rosarino desde sus primeras convocatorias al combinado nacional.

"NADIE SE IMAGINA UNA SELECCIÓN SIN MESSI. ES UN VACÍO MUY GRANDE EL QUE VA A DEJAR, IMPOSIBLE DE LLENAR", dijo el Colo Barco en su llegada a la Argentina para sumarse a la concentración de la Selección. 📺 #SportsCenter | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/xY3fGehphd — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026

En aquel mensaje, además, le agradeció por los años compartidos y por los títulos conseguidos con la Argentina. “Muchas gracias por cómo me trataste desde el primer momento y muchas gracias por todas las alegrías que nos diste a todos los argentinos. Te deseo lo mejor siempre, capitán”, completó.

Tres amistosos para la Selección argentina

La próxima fecha FIFA comenzará para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni el 30 de septiembre, cuando enfrente a Bolivia en Córdoba. Será el primero de tres compromisos programados durante una ventana internacional más extensa que las habituales.

La actividad continuará el 3 de octubre frente a Burkina Faso en el estadio Monumental. Tres días más tarde, el mismo escenario recibirá el encuentro contra Benín, que estará atravesado por la despedida de Messi ante el público argentino.

Valentín Barco forma parte de la nómina elegida por Scaloni para afrontar estos compromisos y ya se encuentra en el país. En las próximas horas continuarán arribando los demás futbolistas para iniciar los entrenamientos previos al primer amistoso.