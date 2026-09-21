Patronato visita a Nueva Chicago en un duelo clave por la permanencia en la categoría

Patronato enfrentará este lunes a Nueva Chicago desde las 19 en el estadio República de Mataderos, por la fecha 30 de la Primera Nacional. El horario fue confirmado por la Asociación del Fútbol Argentino, que además designó a Fabrizio Llobet como árbitro del encuentro.

El equipo de Marcelo Fuentes llega a una jornada importante en la pelea por mantener la categoría. Chacarita venció 3-0 a Quilmes y alcanzó al conjunto paranaense con 30 puntos, mientras que Nueva Chicago suma 32, por lo que apenas dos unidades separan a ambos equipos antes del cruce.

El Rojinegro viene de igualar 0-0 con Temperley en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, mientras que el conjunto de Mataderos perdió 1-0 frente a Colegiales en su presentación anterior.

Una baja obligada en la defensa de Patronato

Para este compromiso, Patronato tendrá una modificación obligada por la ausencia de Santiago Piccioni, quien llegó a la quinta tarjeta amarilla y no podrá estar disponible.

Una de las posibilidades que analiza el cuerpo técnico es ubicar a Heredia como lateral y devolver a Evangelista a la zaga central. La otra alternativa pasa por mantener a Evangelista sobre una de las bandas e incluir nuevamente a Moreyra.

En ataque, Franco Soldano podría regresar a la convocatoria y aparece como una de las opciones para acompañar a Renzo Reynaga, aunque la conformación definitiva dependerá también del sistema elegido por Fuentes.

El posible equipo para visitar a Nueva Chicago

El probable once tendría a Alan Sosa; Maxi Rueda, Franco Meritello, Moreyra o Evangelista y Heredia o Evangelista; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Renzo Reynaga.

Más allá de los nombres, el encuentro representa un cruce directo entre dos equipos ubicados en la parte baja de la Zona B. Nueva Chicago llega con 32 puntos y Patronato con 30, una diferencia reducida cuando restan pocas fechas para el final de la etapa regular.

A esa pelea se sumó Chacarita, que llegó también a 30 unidades después de su triunfo frente a Quilmes. La combinación de resultados dejó aún más ajustada la zona de permanencia y aumentó la importancia de cada punto en disputa.

Un antecedente favorable para el Rojinegro

El último enfrentamiento entre ambos se produjo el 3 de mayo de este año, cuando Patronato se impuso 2-1 en Paraná. Los antecedentes más recientes muestran además dos empates y una victoria de Nueva Chicago en los cruces disputados desde 2023.

Para el partido de este lunes, Fabrizio Llobet será el árbitro principal, acompañado por Iván Núñez y Marcos Horticoulou como asistentes, mientras que Iñaki Iparraguirre será el cuarto árbitro.

El encuentro comenzará a las 19 en Mataderos y enfrentará a dos rivales directos de la Zona B. Para Patronato será la posibilidad de superar a Nueva Chicago en la tabla y tomar distancia de Chacarita en una recta final en la que la permanencia continúa abierta.