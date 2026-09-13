Fuentes analizó el empate y mostró preocupación por las nuevas lesiones de Patronato

El empate de Patronato ante Temperley dejó sensaciones encontradas para Marcelo Fuentes. El entrenador Marcelo Fuentes consideró que su equipo tuvo posibilidades de quedarse con los tres puntos, especialmente cuando jugó con superioridad numérica, aunque reconoció las dificultades de un encuentro atravesado nuevamente por las lesiones. “Partido dificilísimo, durísimo. Deseábamos y soñábamos con quedarnos con tres y nos quedamos con uno”, resumió.

Patronato terminó el encuentro con nuevas preocupaciones físicas. A las bajas que arrastraba antes de enfrentar al Gasolero se sumaron los problemas de Brandon Cortés y Diego Díaz. Sobre este último, Fuentes manifestó especial inquietud: “Tengo temor por la de Diego y Brandon quedó medio choqueado, no pudo seguir”. El entrenador confirmó que Díaz sería sometido a estudios: “Le van a hacer una resonancia y ahí tendremos exacto (qué es lo que tiene), pero se paró y no podía apoyar”.

El técnico también se refirió a la lesión del “Monito” Díaz y llevó tranquilidad sobre su recuperación. “La del Monito es una lesión compleja, por suerte no hay desplazamiento. Va a volver sano, pero lo estábamos necesitando adentro”, afirmó. Además, consideró que su juventud favorecerá los tiempos de recuperación.

Los cambios que hizo Patronato

Fuentes explicó que uno de los principales inconvenientes del primer tiempo estuvo en la mitad de la cancha. “En el primer tiempo la idea era ponerlo a Brandon (Cortés) y a Juan (Barinaga) a manejar la pelota. Pero se iban tan arriba que quedaba Augusto con la defensa muy solo y eso nos generó problemas en el contragolpe”, analizó.

Ante ese escenario, Patronato modificó su funcionamiento. “Cuando acomodamos el doble cinco, Salas dio una mano adentro a Reynaga, que nos dio una mano grande. Fue un partido importante para él, que podría incluso haber convertido”, agregó.

El DT consideró que el equipo consiguió mejorar desde el comienzo del complemento. “En el inicio del segundo tiempo estuvimos mejor parados. Con un hombre más fuimos mucho contra el área, pero no pudimos abrirlo”, reconoció. El Rojinegro jugó todo el segundo tiempo con superioridad numérica, pero no consiguió transformar ese dominio en el gol.

El penal reclamado por Patronato

Durante la conferencia, Fuentes también fue consultado por el arbitraje y particularmente por una acción sobre Salega que Patronato reclamó como penal. El entrenador evitó profundizar en una crítica hacia el árbitro y remitió a las imágenes del encuentro.

“Fíjense después que están las imágenes de Salega”, sostuvo. Luego agregó sobre la acción discutida: “Postpartido necesitábamos que el penal fuera cobrado”.

Fuentes también explicó por qué decidió sacar a Reynaga en lugar de terminar el encuentro con dos delanteros. “Tenía una sola ventana para hacer los tres cambios y me parecía que podíamos darle un poco más de fricción con Barolín. El juego de Salega podía lastimar en el uno contra uno”, detalló.

Las lesiones obligaron a buscar alternativas

La seguidilla de problemas físicos fue uno de los principales ejes del análisis. Fuentes explicó que los inconvenientes obligaron al cuerpo técnico a buscar soluciones permanentemente. Incluso reveló que Valentín había sufrido un cuadro durante la previa: “Ayer Valentín estuvo con fiebre y con un problema estomacal. Estaba afuera y después volvió a estar en la concentración”.

En ese contexto, el entrenador destacó la posibilidad de recuperar a Maxi Rueda. “Todos sabemos lo que es Maxi para el equipo, así que jugó mucho con el corazón porque la puesta a punto la va a tener con Chicago”, señaló.

La situación también llevó al cuerpo técnico a observar alternativas en las divisiones inferiores. “Estamos haciendo participar a chicos de inferiores”, confirmó Fuentes. En ese sentido, reconoció una necesidad puntual: “Hay una posición que ha quedado huérfana, que es la del 5 posicional. Estamos viendo si alguien nos puede dar una mano ahí”.

La necesidad de sumar y la mirada en Chicago

Fuentes reconoció que el momento deportivo generó angustia, aunque insistió en la necesidad de continuar trabajando. “Esta noche empiezo a ver qué podemos parar contra Chicago. Es angustiante”, sostuvo. Además, recordó que el equipo afronta una instancia decisiva: “Eran todas finales y teníamos que ir partido a partido. Lo sabíamos todos”.

El entrenador también se refirió al malestar de los simpatizantes por los resultados. “Entiendo que la gente está conforme o disconforme cuando se gana o se pierde. El fútbol es así”, expresó. A la vez, remarcó el compromiso del plantel: “El dolor también es nuestro, del técnico, de los jugadores. Acá hay mucho compromiso”.

Finalmente, Fuentes dejó en claro que Patronato ya cambió el foco hacia el próximo compromiso. “Ya ayer teníamos todo de Chicago. Vamos por Chicago”, afirmó. El Rojinegro deberá afrontar un nuevo partido como visitante en una recta decisiva de la Primera Nacional, con la necesidad de recuperar futbolistas y sumar puntos para alejarse de la zona comprometida.