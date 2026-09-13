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Deportes Primera Nacional

Patronato y Temperley empataron 0 a 0 en el Grella

El Rojinegro igualó 0 a 0 en el Grella y no logró aprovechar que Temperley disputó gran parte del segundo tiempo con diez jugadores.

13 de Septiembre de 2026
Se juega el segundo tiempo.
Se juega el segundo tiempo.

El Rojinegro igualó 0 a 0 en el Grella y no logró aprovechar que Temperley disputó gran parte del segundo tiempo con diez jugadores.

Patronato y Temperley empataron 0 a 0 en el partido correspondiente a la fecha 29 de la Primera Nacional. El conjunto dirigido por Marcelo Fuentes buscó aprovechar la superioridad numérica luego de la expulsión de Franco Díaz en el equipo visitante, pero no lo logró.

 

Seguí las principales incidencias del partido

 

A los 30 minutos del segundo tiempo, Patronato realizó tres cambios: Joaquín Barolín ingresó por Renzo Reynaga, Gonzalo Salega reemplazó a Juan Salas y Facundo Heredia entró por Valentín Pereyra.

 

A los 19 minutos del segundo tiempo, Temperley realizó tres cambios: Axel Richarte ingresó por Federico Nieto, Lautaro Fernández reemplazó a Tobías Krüger y Nicolás Trebotic entró por Lautaro Benítez.

 

El Rojinegro buscó generar peligro mediante disparos desde afuera del área. Rueda se animó a rematar de zurda y despertó la ilusión de los hinchas, aunque la pelota no terminó dentro del arco.

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A los 14 minutos, Reynaga también probó desde media distancia, pero su disparo salió desviado. Patronato mantuvo la iniciativa y trató de encontrar espacios ante un rival que se replegó después de la expulsión.

 

El conjunto paranaense necesita mayor precisión en los metros finales para transformar su dominio en situaciones claras. Mientras tanto, Temperley resiste con diez jugadores y el marcador continúa sin diferencias.

 

Doble amarilla para Franco Díaz, que se fue expulsado en Temperley.

 

A los 5 minutos del segundo tiempo, Brandán recibió la tarjeta amarilla y se convirtió en el segundo amonestado del partido.

Temas:

Patronato Temperley Primera Nacional estadio Grella Augusto Picco Alan Sosa
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