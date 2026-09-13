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Espectáculos Regreso tras una prolongada pausa por motivos de salud

Tras seis años, Céline Dion volvió a los escenarios y habló sobre la enfermedad que padece: "He aprendido a aceptarlo"

Céline Dion brindó en París el primero de los diez conciertos previstos y protagonizó un emotivo reencuentro con sus fanáticos. La cantante habló sobre su enfermedad y recibió una ovación al interpretar “My Heart Will Go On”.

13 de Septiembre de 2026
Céline Dion.
Céline Dion.

Céline Dion brindó en París el primero de los diez conciertos previstos y protagonizó un emotivo reencuentro con sus fanáticos. La cantante habló sobre su enfermedad y recibió una ovación al interpretar “My Heart Will Go On”.

Céline Dion volvió a los escenarios el sábado 12 de septiembre, durante el primero de los diez conciertos programados en París. La presentación marcó su regreso a los espectáculos en vivo después de una pausa obligada para tratar el síndrome de la persona rígida que padece.

 

Las imágenes del recital se viralizaron rápidamente en las redes sociales y mostraron la emoción de la artista canadiense ante el público. Al dirigirse a sus seguidores, reconoció que no pudo contener las lágrimas durante el esperado reencuentro.

“Me había prometido no llorar. No cumplo mis promesas. Pero estoy muy feliz de verlos a todos. Los extrañaba. Voy a cantar para ustedes sin llorar”, expresó Dion ante los asistentes.

 

El esperado regreso de Céline Dion

 

La cantante también agradeció el acompañamiento recibido durante los años en los que permaneció alejada de las presentaciones en vivo. En su mensaje, recordó que había prometido regresar y celebró la posibilidad de volver a cantar frente a sus fanáticos.

“Muchas gracias por venir. Si es su primera vez en París, espero que se enamoren de la ciudad tal como yo lo hice. Es maravilloso que estemos todos juntos. Prometí volver, regresar a los escenarios. Así que aquí estoy: cantando para ustedes y para mí, ¡cantando en vivo!”, manifestó.

 

Luego, agregó: “Muchas gracias por su apoyo, por su paciencia y, si se me permite decirlo, soy quien soy porque ustedes me amaron”.

Uno de los momentos más destacados de la noche ocurrió cuando interpretó “My Heart Will Go On”, la canción principal de la película Titanic. La actuación generó una fuerte ovación y se convirtió en uno de los pasajes más difundidos del concierto.

 

Diez presentaciones en París

 

El regreso había sido anunciado a finales de marzo, en el marco del cumpleaños número 58 de Dion. La novedad se conoció durante un evento celebrado el 30 de marzo en el Café de l’Homme de París, al cual la cantante no asistió personalmente.

En aquella oportunidad, se proyectó un video grabado por la artista en el que confirmó la realización de diez conciertos en la capital francesa. Posteriormente, Dion compartió el anuncio mediante sus redes sociales.

Las presentaciones habían sido inicialmente previstas para 2020, pero fueron suspendidas debido a la pandemia. Más tarde, debieron posponerse nuevamente como consecuencia de los problemas de salud de la cantante. Según las estimaciones difundidas, más de 30.000 personas asistirían al ciclo de conciertos.

 

Su mensaje sobre la enfermedad

 

Durante su regreso, Dion habló sobre el síndrome de la persona rígida y contó cómo atravesó el proceso de adaptación a la enfermedad. “Al convivir con ello día tras día, he aprendido a aceptarlo. Y he decidido convertirlo en mi razón de vivir”, afirmó.

La artista aprovechó su mensaje para referirse a las dificultades que podían atravesar las personas de manera silenciosa. “Pero miren a su alrededor, su entorno, aquí mismo en esta sala. No sabemos por lo que está pasando la persona que tenemos al lado”, señaló.

 

Finalmente, concluyó: “Hay gente que atraviesa dificultades, duelo y tristeza. Hay personas que irradian energía y alegría. Así que tomemos esa energía y compartámosla. Para eso sirve la música. Esta noche cantaremos, bailaremos y celebraremos”.

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