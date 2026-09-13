Wanda Nara disfrutó de Río de Janeiro, posó en lencería roja y un detalle despertó especulaciones sobre Mauro Icardi

Wanda Nara en Río de Janeiro volvió a compartir detalles de su intimidad a través de las redes sociales. Luego de pasar por Villa La Angostura, la conductora cambió la nieve por las playas brasileñas y viajó acompañada por Martín Migueles.

La conductora de MasterChef Celebrity mostró diferentes momentos de su estadía en un hotel con vista al mar. La piscina, las características veredas cariocas y los paisajes de la costa formaron parte de las imágenes que publicó para sus millones de seguidores.

Entre las postales también apareció una producción realizada desde la habitación, en la que Wanda posó con lencería roja y agregó un enlace hacia una plataforma de contenido para adultos. La empresaria ya había utilizado anteriormente sus redes sociales para promocionar sus publicaciones exclusivas.

Relax, gastronomía y postales frente al mar

El viaje también incluyó momentos de descanso. Wanda mostró una sesión de masajes en un espacio exterior del alojamiento, con el océano de fondo. “Off”, escribió para acompañar las imágenes.

La gastronomía tuvo un lugar destacado entre sus publicaciones. Durante una de las cenas mostró pastas con salsa roja, salmón acompañado con verduras y otras comidas que pidió en el hotel.

Más tarde compartió otra postal desde la habitación mientras miraba una película. “Soy muy fan del room service + peli”, escribió junto a la imagen de los platos.

El detalle que sus seguidores relacionaron con Mauro Icardi

Sin embargo, fue una fotografía del desayuno la que despertó diferentes interpretaciones. Wanda mostró una bruschetta, una taza de café con leche y un particular dibujo realizado sobre la espuma: la figura de un león.

El detalle no pasó inadvertido entre sus seguidores y algunos usuarios lo relacionaron con Mauro Icardi, expareja de la conductora y padre de sus hijas Francesca e Isabella. El futbolista fue identificado con la figura del león durante su etapa en el Galatasaray de Turquía.

No obstante, Wanda no hizo ninguna referencia a Icardi ni explicó si el dibujo tenía algún significado particular. La asociación surgió exclusivamente a partir de las interpretaciones realizadas en redes sociales.

De la nieve de la Patagonia a las playas de Brasil

Antes de instalarse en Río de Janeiro, Wanda había compartido imágenes de su estadía en Villa La Angostura, donde estuvo acompañada por amigas y miembros de su equipo.

Durante aquella visita mostró paisajes del lago Nahuel Huapi, las instalaciones del hotel y diferentes momentos de descanso después de jornadas de grabación.