Iliana Calabró habló sobre la salud de su pareja tras casi dos meses en terapia intensiva

La pareja de Iliana Calabró sufrió un accidente en enero de 2025 y enfrenta las secuelas

Iliana Calabró atraviesa semanas de preocupación por el estado de salud de su pareja, Luis Alberto De Stefano, quien permaneció internado durante casi dos meses en terapia intensiva debido a un cuadro respiratorio grave.

El empresario marmolero sufrió complicaciones vinculadas con EPOC y una neumonía, situación que derivó en una internación prolongada y requirió asistencia respiratoria. Actualmente, comenzó una nueva etapa de recuperación, aunque todavía enfrenta un proceso de rehabilitación.

En diálogo con el programa Desenchufadas, Iliana se refirió al presente de su pareja y fue cautelosa al describir su evolución.

“No está bien todavía”, aseguró la actriz.

Si bien De Stefano logró superar la etapa más crítica de su cuadro, la extensa internación dejó consecuencias que hacen necesario un proceso de recuperación prolongado.

“Le falta porque estuvo mucho tiempo internado, entonces necesita una rehabilitación”, explicó Calabró. A pesar de la situación, la actriz destacó que hubo una evolución favorable respecto del momento más complejo de la enfermedad.

“Está mucho mejor a como empezamos esto hace casi dos meses”, señaló.

De esta manera, Iliana dejó en claro que la recuperación de su pareja continúa y que el objetivo ahora está puesto en recuperar progresivamente su estado físico después de las semanas que pasó internado.

El accidente que había sufrido Luis Alberto De Stefano

La preocupación por la salud de De Stefano se suma a un antecedente que había generado alarma en el entorno de la actriz.

En enero de 2025, el empresario había protagonizado un fuerte accidente de tránsito en el barrio porteño de Caballito. Según se informó en aquel momento, circulaba en su automóvil cuando fue impactado por una ambulancia que habría cruzado un semáforo en rojo.

El periodista Santiago Riva Roy había relatado entonces los detalles del choque y explicó que De Stefano se dirigía a buscar a Iliana.

“Él iba solo en el auto, estaba yendo a buscar a Iliana a la productora Cuarzo. Estaba llegando a la Avenida Ángel Gallardo, avanza con el semáforo en verde y, de repente, una ambulancia se le cruza y lo choca muy fuerte de costado”, contó.

Tras el impacto, De Stefano fue trasladado para realizarse estudios médicos.

“Está con hematomas en el tórax”, había informado el periodista sobre las consecuencias del accidente.

En aquel momento, Riva Roy también explicó que la ambulancia no trasladaba a ningún paciente cuando ocurrió el choque y que se investigaba cuál era su destino.

Finalmente, el periodista calificó el episodio como “una desgracia con suerte”, ya que el empresario logró recuperarse de las lesiones provocadas por el impacto.

Ahora, el desafío para De Stefano es diferente: superar las secuelas de una extensa internación y atravesar una rehabilitación que, según explicó Iliana Calabró, todavía llevará tiempo.